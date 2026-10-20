Morena abre debate sobre eutanasia con foros; inician el 3 de noviembre

Morena abre debate sobre eutanasia con foros

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunció que a partir del próximo 3 de noviembre realizará foros para discutir y construir una legislación sobre el derecho a decidir al final de la vida, con la participación de pacientes, personal médico, personas cuidadoras y organizaciones civiles.

La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, informó que los encuentros se llevarán a cabo en hospitales, universidades, plazas públicas y Utopías, como parte de la discusión sobre la muerte digna que impulsó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante su Segundo Informe; el primero se realizará en las instalaciones del Congreso local.

“Esta ciudad es de derechos, esta ciudad es de vanguardia, esta ciudad es progresista”, afirmó la legisladora, quien señaló que los foros permitirán abrir el diálogo sobre un tema que involucra distintas perspectivas sociales, médicas y personales.

Bravo señaló que legislar es mejor cuando se hace en el territorio, en la calle y escuchando las distintas opiniones, “es más, hasta los que no están de acuerdo sean bienvenidas sus opiniones también”, comentó en conferencia de prensa.

Al respcto, el vocero de Morena, Ángel Tamariz, señaló que la discusión no corresponde únicamente a la bancada, sino también a las colectivas y organizaciones que han impulsado el reconocimiento de este derecho.

“Esto es más que una iniciativa nuestra, es una iniciativa de varias colectivas y colectivos que están en esta lucha por este derecho de todas y todos, en este país y en esta ciudad en particular”, expresó.

La presidenta de la Comisión de Salud del Congreso capitalino, Valeria Cruz, presentó los objetivos de los encuentros y manifestó su disposición para acompañar la discusión legislativa y la elaboración del marco normativo.

“Me comprometo a participar y a generar la discusión y el diálogo empático, sensible y responsable que se requiere en el reconocimiento del derecho a vivir y a morir con dignidad”, indicó.

Urgen llevar el debate al Pleno

Durante la conferencia también participaron representantes de organizaciones que promueven el derecho a decidir sobre el final de la vida, quienes urgieron al Congreso a avanzar en la discusión para evitar que el proceso legislativo prolongue la espera de personas que enfrentan enfermedades y sufrimiento al final de su vida.

Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende e integrante de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, llamó a las y los legisladores a llevar el tema al Pleno.

“Los tiempos legislativos no son los tiempos de las personas pacientes. Entre más aplacemos el tema, entre más tiempo pase, la gente se está muriendo, se está muriendo en agonía, sin dignidad”, afirmó.

Pedro Morales Ache, de Libertad para Morir, dio a conocer que más de 19 mil personas en la Ciudad de México han expresado su apoyo a esta causa, una cifra que equivale aproximadamente a una de cada 400 personas que habitan la capital.

Xóchitl Bravo, tambien presidenta de la Jucopo, se comprometió a presentar el tema a las demás fuerzas parlamentarias para que se sumen a la discusión, estén o no a favor.

“Y probablemente, como siempre lo hemos hecho, encontraremos puntos medios, puntos donde al final del día las personas que sean beneficiadas con estas iniciativas que estaremos presentando... e inclusive abrirlo a todas las demás organizaciones sociales, civiles, que quieran participar”.

Aseguró que entre más iniciativas y más propuestas haya, más enriquecida estará la legislación. Los foros comenzarán el 3 de noviembre y servirán como punto de partida para recoger propuestas y posturas antes de avanzar en la construcción de una legislación sobre el final de la vida en la capital.