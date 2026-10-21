Autopista México-Toluca Manifestantes cierran el paso este miércoles 21 de octubre (Cuartoscuro)

El bloqueo en la autopista México-Toluca mantiene paralizados a miles de automovilistas con dirección a la Ciudad de México. Tras cumplirse más de 18 horas de manifestación continua por parte de colectivos de madres buscadoras que exigen justicia, las afectaciones viales han acumulado largas filas de conductores y transportistas atrapados en la zona.

¿Qué pasa en la carretera México-Toluca?

Desde las primeras horas del día, familiares de personas desaparecidas e integrantes de brigadas de búsqueda instalaron el bloqueo en la vialidad a la altura de Plazas Outlet Lerma (kilómetro 48+200). La protesta busca presionar para obtener avances reales en las investigaciones y respuestas por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para dar con el paradero de sus seres queridos.

A pesar de que durante la madrugada se registró un acercamiento con representantes de las autoridades, no se logró ningún acuerdo que permitiera liberar la circulación.

¿Cómo opera el paso vehicular y qué enfrentamientos se han presentado?

Con dirección a Toluca el paso fluye con relativa normalidad; sin embargo, con sentido hacia la Ciudad de México los manifestantes únicamente abren la circulación por periodos de cinco minutos.

Esta situación ha desatado la molestia de choferes y automovilistas, quienes se han encarado con el grupo de protesta ante el prolongado retraso en sus recorridos.

¿Cuáles son las rutas y alternativas viales?

Ante la intensa carga vehicular que se registra en el punto de bloqueo, las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternativas para dirigirse a la capital del país: