Paseo nocturno en bicicleta por Día de Muertos en CDMX: Fecha y ruta (Camila Ayala Benabib)

El Gobierno de la Ciudad de México mediante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) organizaron el Paseo Nocturno en bicicleta por el Día de Muertos este sábado 24 de octubre en CDMX. Conoce los detalles del evento.

En su edición anterior logró un récord histórico de 190,282 participantes entre ciclistas, patinadores, corredores y peatones.

Horario y ruta del Paseo Nocturno en CDMX

El evento está planeado para este sábado 24 de octubre de 18:00 a 22:00 horas. Abarcará un total de 26 kilómetros totales en Paseo de la Reforma desde Fuente de Petróleo hasta la Glorieta de Cuitláhuac, con módulos en:

Glorieta del Ahuehuete.

Glorieta del Caballito.

Glorieta de Cuitláhuac.

Glorieta Simón Bolívar.

Fuentes de Petróleo.

Gandhi.

También contará con servicios y actividades gratuitas como:

Sanitarios.

Biciescuela.

Servicio médico.

Servicio mecánico.

Préstamo de bicicletas.

Concurso de disfraces.

Actividades lúdicas y deportivas.

Las actividades, concurso y premios, así como el para préstamo de bicicletas, se realizarán en la Glorieta del Ahuehuete; para deberás presentar una identificación oficial vigente.

¿Cómo puedo participar en el evento?

Para formar parte del Paseo Nocturno de Día de Muertos no es necesario realizar un registro previo y está abierto a todas las personas independientemente de su edad. El acceso es gratuito en cualquiera de los puntos de la ruta.

No está limitado únicamente a bicicletas, también puedes participara usando patineta, patines o simplemente caminando.

Recomendaciones para participar

Algunas recomendaciones que compartió el Gobierno de CDMX para aquellas personas que participen el Paseo Nocturno son:

Uso de casco protector.

Uso de reflejantes, luz trasera y delantera.

Seguir las indicaciones y reglamento de cada servicio.

En caso de asistir con una menor de edad o animal de compañía, mantenerse en el carril de extrema derecha.

Respetar los semáforos y cruces peatonales.

Asimismo, revisa tu bicicleta antes de iniciar con el recorrido, puedes acudir a uno de los servicios mecánicos que tendrá el recorrido.