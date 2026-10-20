Edomex instalará centro de mando para búsqueda inmediata de personas desaparecidas





El Gobierno del Estado de México avanza en la instalación de un Centro Estatal de Mando para coordinar la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, que operará las 24 horas del día durante todo el año y contará con herramientas tecnológicas para facilitar la localización y el intercambio de información entre instituciones.

El centro será coordinado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) y formará parte del Mecanismo Permanente de Coordinación Operativa con la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Con sede en Toluca, tendrá ocho estaciones de trabajo, sistemas de monitoreo en tiempo real y acceso a herramientas del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), entre ellas cámaras de videovigilancia y lectores de placas vehiculares.

Estos recursos permitirán compartir información y activar de manera simultánea acciones de búsqueda e investigación, de acuerdo con los avances presentados por autoridades estatales durante una mesa de trabajo encabezada por el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el consejero jurídico, Jesús George Zamora.

En la reunión participaron representantes del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad estatal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad.

Coordinación estatal y nacional

El Centro Estatal de Mando mantendrá comunicación con los municipios y coordinación directa con el Centro de Mando Federal de la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de atender alertas emitidas en otras entidades y facilitar la activación de mecanismos nacionales de localización.

El esquema contempla la difusión de las alertas en las 32 entidades federativas, con el propósito de ampliar el alcance de las acciones cuando la búsqueda de una persona requiera colaboración fuera del Estado de México.

La administración estatal también trabaja en la instalación de un Centro Estatal de Identificación Humana, aunque el comunicado no precisa su fecha de inicio de operaciones ni las características de su infraestructura.

Además, la gobernadora Delfina Gómez instruyó la creación de un grupo especializado para realizar búsquedas en canales y cuerpos de agua, que se sumará a las brigadas operativas de la COBUPEM.