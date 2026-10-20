Marcha de los trabajadores del IMSS: ¿A qué hora inicia este 21 de octubre en CDMX?

Marcha del IMSS en CDMX.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volverán a movilizarse en las calles de la Ciudad de México este miércoles 21 de octubre, como parte de las protestas nacionales que comenzaron a principios de mes para exigir mejores salarios, mayor disponibilidad de medicamentos y cambios en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

La movilización, denominada Marcha por la Seguridad Social, contará con la participación de personal médico, enfermeras, trabajadores administrativos y jubilados. Además, representantes de cuatro agrupaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Valle de México anunciaron que se sumarán a la protesta.

¿A qué hora inicia la marcha del IMSS este miércoles 21 de octubre?

Los organizadores confirmaron que la marcha comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, mientras que el recorrido definitivo todavía no ha sido confirmado.

El contingente estará integrado por trabajadores activos y jubilados que buscan presionar a las autoridades federales y a la dirigencia sindical para atender sus demandas.

Los detalles confirmados son:

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.

miércoles 21 de octubre de 2026. Hora de inicio: 15:00 horas.

15:00 horas. Punto de reunión: Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ubicación: avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

avenida Cuauhtémoc, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Estación del Metro cercana: Centro Médico, líneas 3 y 9.

Centro Médico, líneas 3 y 9. Destino: pendiente de confirmación oficial; se contempla acudir a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.

pendiente de confirmación oficial; se contempla acudir a las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma. Participantes: trabajadores de base, personal médico, enfermeras, jubilados y contingentes de la CNTE.

Los organizadores también anunciaron posibles manifestaciones simultáneas en otras entidades del país, como parte de una jornada nacional de protesta.

¿Por qué marcharán los trabajadores del IMSS este 21 de octubre?

Los trabajadores del IMSS mantienen una serie de manifestaciones desde principios de octubre, luego de rechazar el incremento salarial de 6.8% global, compuesto por un aumento de 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, al considerar que resulta insuficiente para atender sus necesidades económicas.

Además, los inconformes exigen la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien acusan de no representar adecuadamente los intereses del personal médico, de enfermería y administrativo.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Aumento salarial: incremento directo del 10% al salario tabular de los trabajadores.

incremento directo del 10% al salario tabular de los trabajadores. Abasto de medicamentos: garantizar la disponibilidad de fármacos, materiales quirúrgicos e insumos médicos.

garantizar la disponibilidad de fármacos, materiales quirúrgicos e insumos médicos. Contratación de personal: cubrir las plazas vacantes y mejorar las condiciones laborales.

cubrir las plazas vacantes y mejorar las condiciones laborales. Destitución de Rafael Olivos: exigir su salida de la dirigencia del SNTSS.

exigir su salida de la dirigencia del SNTSS. Democracia sindical: convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para renovar la representación sindical.

convocar a un Congreso Nacional Extraordinario para renovar la representación sindical. Jubilaciones: revisar los sistemas de pensiones y recuperar condiciones laborales que, según los manifestantes, se han deteriorado.

revisar los sistemas de pensiones y recuperar condiciones laborales que, según los manifestantes, se han deteriorado. Presupuesto para salud: incrementar los recursos públicos destinados al sector hasta alcanzar al menos el 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los organizadores sostienen que las movilizaciones no solamente buscan beneficios para los trabajadores, sino también mejorar la atención médica que reciben millones de derechohabientes del Seguro Social.