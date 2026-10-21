Línea 9 Metro CDMX: ¿Qué estaciones de la Línea 9 están afectadas y no tienen servicio este miércoles 21 de octubre? (Pexels)

Toma tus precauciones. Este miércoles 21 de octubre, usuarios de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México enfrentan severos contratiempos. Por lo tanto, deben buscar rutas alternativas para sus distintos trayectos en la ciudad, debido a la suspensión temporal del servicio en la mitad de las estaciones que integran esta ruta.

¿Por qué se suspendió el servicio en la Línea 9 del Metro?

La interrupción se deriva de un conato de incendio registrado por la tarde del martes 20 de octubre en el tramo comprendido entre las estaciones Velódromo y Ciudad Deportiva.

Según detalló el director general del Metro, Adrián Rubalcava, la suspensión del servicio se originó por la quema de basura en los alrededores de la zona, lo que alcanzó los cables de alta tensión y la fibra óptica del sistema, provocando un cortocircuito.

Tras el incidente, el personal procedió al desalojo de los usuarios y a la suspensión del servicio en el tramo afectado.

El cierre parcial de algunas estaciones de la línea 9 se mantendrá hasta nuevo aviso, por lo que aún no cuenta con el tiempo estimado para la reanudación total del servicio.

¿Qué estaciones se encuentran cerradas este miércoles 21 de octubre?

Debido a la suspensión en la mitad de la ruta, la Línea 9 únicamente opera de manera provisional en el tramo de Tacubaya a Chabacano en ambos sentidos.

Por lo tanto, las seis estaciones que permanecen fuera de servicio hasta nuevo aviso son:

Pantitlán

Puebla

Ciudad Deportiva

Velódromo

Mixhuca

Jamaica

¿Qué alternativas de transporte están disponibles para los usuarios?

Ante la suspensión del tramo que va de Pantitlán a Jamaica, el Sistema de Transporte Colectivo informó que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo a los usuarios para cubrir el trayecto afectado y facilitar la movilidad en la zona.

#AvisoMetro: El servicio de la Línea 9 se ofrece únicamente de Tacubaya a Chabacano, en ambas direcciones. Para apoyar el traslado de las personas usuarias, continúa el servicio de @RTP_CiudadDeMex entre Pantitlán y Chabacano, en ambos sentidos. Personal del Metro continúa con los trabajos de revisión de las instalaciones para garantizar condiciones óptimas de seguridad que permitan restablecer el servicio en toda la Línea 9. Toma previsiones y anticipa tu salida. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 21, 2026

Cabe señalar que el personal técnico del Metro se encuentra trabajando en la revisión y reparación de las instalaciones afectadas, a fin de asegurar las condiciones operativas y de seguridad requeridas para reanudar el servicio en su totalidad.