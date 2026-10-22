Actividades de Día de Muertos en CDMX del 23 al 25 de octubre: ¿Qué eventos habrá este fin de semana?

Calendario Día de Muertos este fin de semana El Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México, comienza a apoderarse de la capital a tan sólo semanas de su celebración.

Los colores típicos de la temporada otoñal en México han comenzado a cubrir cada rincón de la capital a medida que se acerca el Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes del país que honra a los difuntos y difuntas entre finales de octubre y los primeros días de noviembre.

Debido a ello, no es sorpresa que las actividades festivas arranquen desde mediados del mes presente, por lo que aquí te contamos cuáles son los eventos de Día de Muertos en Ciudad de México que podrás disfrutar este fin de semana en familia, con amistades, en pareja o incluso por tu cuenta.

Actividades Día de Muertos en CDMX del 23 al 25 de octubre: ¿cuáles son los eventos este fin de semana?

Tras llevarse a cabo una de las tradiciones contemporáneas más coloridas de la temporada de, el Desfile de Alebrijes Monumentales organizado por el Museo de Arte Popular (MAP) el sábado anterior, el calendario de actividades de Día de Muertos en Ciudad de México continúa viento en popa con más caravanas, ofrendas e incluso eventos deportivos.

Algunas de estas actividades iniciaron con el mes de octubre y se mantendrán hasta noviembre, mientras que otras únicamente se llevarán a cabo de este viernes 23 al domingo 25 de octubre, por lo que debes tomar nota en este momento para planear un entretenido fin de semana con tus pares.

Ofrendas e instalaciones

Festival de Flores de Cempasúchil: La gran expo-venta se instalará en las aceras de Paseo de la Reforma , entre las glorietas principales, a partir del 18 de octubre al 1º de noviembre de 2026 ; este evento contará con diversos expositores de Xochimilco y Tláhuac que llevarán el colorido campo a la ciudad.

La gran expo-venta se instalará en las aceras de , entre las glorietas principales, a partir ; este evento contará con diversos expositores de Xochimilco y Tláhuac que llevarán el colorido campo a la ciudad. Instalación Inmersiva “El Camino”: Recorrido monumental de arte lumínico gratuito que se instalará sobre Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Puerta de los Leones. Estará disponible para el público a partir del viernes 23 de octubre al 8 de noviembre, ofreciendo una experiencia envolvente gracias a sus túneles de luz y esculturas iluminadas.

Actividades deportivas

Paseo Nocturno en Bicicleta “Día de Muertos”: La rodada recreativa y nocturna organizada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se realizará el sábado 24 de octubre de las 19:00 a las 23:00 horas con un ruta contemplada de 19 kilómetros que irá desde la Fuente de Petróleos, pasando por Reforma, hasta el Centro Histórico.

Desfiles y procesiones

Mega Procesión de las Catrinas: La caminata masiva que rinde culto a la icónica figura creada por José Guadalupe Posada será el domingo 25 de octubre a las 18:00 horas, sin embargo, las actividades culturales y puestos de maquilla estarán disponibles desde las 8:00 horas. La procesión saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo, vía Benito Juárez y 5 de mayo.

¿Cuáles serán las actividades de Halloween en CDMX este fin de semana?

Debido a que los comienzos de la festividad mexicana empatan con el popular Halloween, también existen actividades para celebrar esta fecha; uno de los eventos disponibles este fin de semana es:

Tour del Terror CDMX: Disponible las fechas sábado 3, domingo 4, viernes 9, sábado 10, viernes 16, sábado 17, domingo 18, viernes 23, sábado 24, domingo 25, viernes 30 y sábado 31 de octubre, extendiéndose hasta las noches domingo 1, lunes 2 y martes 3 de noviembre 2026. Este recorrido de aproximadamente cuatro horas tiene por costo $799 para adultos y para niños e INAPAM, con alimentos incluidos (hamburguesa, papas y refresco).

¡No existen más excusas! Es tiempo de planear tu fin de semana con toda la actitud otoñal y el espíritu tradicional de Día de Muertos.