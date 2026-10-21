Cierran Biblioteca Vasconcelos: reporte de la protesta sindical y qué piden

Cierran Biblioteca Vasconcelos. Trabajadores del SINAC han impedido la entrada a usuarios y personal del lugar.

Este miércoles 21 de octubre, trabajadores del Sindicato Nacional de Cultura (SINAC) cerraron las instalaciones de la Biblioteca Vasconcelos. Esto debido a la exigencia del cese de funcionarios acusados de discriminación e injerencia sindical, la resolución de incumplimientos laborales acumulados durante tres años y mejores condiciones de trabajo en el recinto.

¿Por qué cerraron la Biblioteca Vasconcelos este 21 de octubre?

La movilización comenzó antes de las 7:00 horas, cuando trabajadores de la SINAC impidieron el acceso de visitantes al recinto cultural y, simultáneamente, otro grupo se manifestó frente a las oficinas de la Secretaría de Cultura federal, ubicadas en la calle Dinamarca.

Los inconformes aseguran que llevan aproximadamente tres años solicitando soluciones a distintos problemas relacionados con sus condiciones de trabajo.

La protesta no se limitó a la Biblioteca Vasconcelos. Los trabajadores también se concentraron en las oficinas centrales de la Secretaría de Cultura, donde solicitaron una respuesta institucional a sus inconformidades.

Del mismo modo, se anunció que el concierto Réquiem Wolfgang Amadeus Mozart, fue pospuesto, debido a las protestas dentro de la biblioteca.

¿Qué exigen los trabajadores sindicalizados de la Biblioteca Vasconcelos?

Entre las principales demandas del Sindicato Nacional de Cultura se encuentran el respeto a la libertad sindical, mejores condiciones laborales y la atención a necesidades operativas que, según los inconformes, permanecen sin resolverse desde hace tres años.

Las principales exigencias son:

Respeto a los derechos laborales: garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo del personal sindicalizado.

garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo del personal sindicalizado. Libertad sindical: detener las prácticas que los trabajadores consideran actos de discriminación o interferencia en la organización sindical.

detener las prácticas que los trabajadores consideran actos de discriminación o interferencia en la organización sindical. Destitución de funcionarios: solicitar el cese de autoridades señaladas por presuntas irregularidades.

solicitar el cese de autoridades señaladas por presuntas irregularidades. Mejores condiciones de trabajo: atender las carencias administrativas y operativas que afectan las actividades de los empleados.

atender las carencias administrativas y operativas que afectan las actividades de los empleados. Atención a otras instalaciones: resolver problemas pendientes en la Biblioteca de México y el almacén Vallejo, además de la Biblioteca Vasconcelos.

resolver problemas pendientes en la Biblioteca de México y el almacén Vallejo, además de la Biblioteca Vasconcelos. Diálogo con las autoridades: obtener respuestas concretas a los planteamientos del sindicato.

Entre los funcionarios señalados por los manifestantes se encuentran Hugo Martínez Acosta, Sonia Araceli Reyes Gómez, Jaqueline Mendoza, Carmen Paola Briseño Buendía, Jorge Luis Domínguez Salía, Nora Ugolina Toledo y Alejandro López González.

También mencionaron a Silvia Alejandre Prado, directora de la Biblioteca Vasconcelos desde junio de 2026, a quien incluyeron entre las autoridades cuya actuación cuestionan.

Protestas en la Biblioteca Vasconcelos: antecedentes de despidos y problemas laborales

La movilización de este miércoles se suma a una serie de inconformidades que trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos han manifestado durante los últimos meses:

En enero de 2026 , alrededor de 31 empleados denunciaron que sus contratos no fueron renovados a pesar de que algunos habían trabajado en el recinto durante casi dos décadas. Los afectados solicitaron su reinstalación y el reconocimiento de sus derechos laborales.

, alrededor de 31 empleados denunciaron que sus contratos no fueron renovados a pesar de que algunos habían trabajado en el recinto durante casi dos décadas. Los afectados solicitaron su reinstalación y el reconocimiento de sus derechos laborales. Posteriormente, en febrero, la Dirección General de Bibliotecas reconoció que integrantes del SINAC mantenían cerradas la Dirección y la Sala Infantil del recinto, mientras continuaban las negociaciones para restablecer las actividades.

Por otra parte, en mayo de 2026, la Secretaría de Cultura anunció una inversión superior a 12.3 millones de pesos para trabajos de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Vasconcelos, que incluían mejoras en instalaciones eléctricas, iluminación y otros espacios.

Sin embargo, los nuevos reclamos sindicales atienden a que, a pesar de dicha inversión, continúan existiendo problemas laborales y operativos que no han recibido una solución satisfactoria.