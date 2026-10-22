¿Ya reabrieron la México-Querétaro? Reporte actualizado tras incidente de volcadura de tráiler este 22 de octubre (Pexels)

Recuerda tomar tus precauciones al viajar por carretera. Este jueves 22 de octubre de 2026, con base en los reportes difundidos por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), se registraron afectaciones a la movilidad en la autopista México-Querétaro debido a la atención de un accidente automovilístico, por lo que conviene revisar el estado de la vialidad antes de salir.

¿Cómo está la autopista México-Querétaro hoy?

En punto de las 07:00 horas de este día, se reportó que la circulación en los carriles se encontraba sumamente lenta debido a una reducción a la altura del kilómetro 55, con dirección a la Ciudad de México.

La afectación respondió a los trabajos del personal de emergencia para atender la salida de camino de un automóvil que terminó impactándose contra la barra metálica de contención.

¿Se restableció la vialidad en la México-Querétaro?

Para los automovilistas que buscan continuar con su trayecto sin complicaciones, la situación registrada en el kilómetro 55 rumbo a la capital del país fue atendida a la brevedad.

Según el informe oficial de CAPUFE a través de su cuenta en la plataforma X, el tramo opera con total normalidad y el paso quedó completamente libre a partir de las 07:38 horas, por lo que únicamente se recomienda manejar con precaución.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢 #AutMéxicoQuerétaro, km 55, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) October 22, 2026

¿Cómo opera el trayecto en la carretera México-Querétaro?

Cabe señalar que durante las primeras horas del miércoles 21 de octubre, la Guardia Nacional y CAPUFE emitieron reportes de afectaciones previas.

En punto de las 01:12 horas se confirmó el retiro de un grupo de manifestantes que mantenía bloqueada por completo la circulación en la caseta de cobro de Tepotzotlán, en el Estado de México.

Aunado a esto, a las 00:37 horas, a la altura del kilómetro 104, se mantuvo una reducción de carriles en ambos sentidos debido a las labores de atención por el choque de un tractocamión que se estrelló contra el muro central de la autopista.