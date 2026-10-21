Capital Bus se une a Gray Line y presenta el nuevo Charro Bus: una experiencia que celebra el alma de México

El Charro Bus recorrerá la CDMX: así es la nueva apuesta turística de Capital Bus Foto: Cortesía

La Ciudad de México no solo se recorre: se siente, se descubre y se lleva en la memoria. Con esa esencia, Capital Bus anunció su integración a la red internacional de Gray Line, una de las marcas más antiguas y reconocidas de recorridos turísticos en el mundo, y presentó el nuevo Charro Bus, una unidad que rinde homenaje a la riqueza cultural de México en vísperas de las celebraciones del Día de Muertos.

El anuncio tuvo como escenario el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital, donde autoridades, representantes del sector turístico y aliados estratégicos se reunieron para celebrar una alianza que busca llevar la experiencia de descubrir la Ciudad de México a más viajeros de todo el mundo.

Con la presencia de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, el encuentro marcó un nuevo capítulo para Capital Bus, empresa que desde 2015 ha acercado a visitantes nacionales e internacionales a los rincones más representativos de la metrópoli a bordo de sus autobuses panorámicos de doble piso.

La incorporación a Gray Line abre una ventana internacional para la oferta turística de la capital. Fundada en 1910 en Washington, D. C., la marca tiene presencia en más de 150 destinos de seis continentes y ha atendido a más de 25 millones de viajeros, consolidándose como una referencia en los recorridos turísticos urbanos.

El Charro Bus recorrerá la CDMX: así es la nueva apuesta turística de Capital Bus Foto: Cortesía

A través de esta alianza, los atractivos de la Ciudad de México podrán llegar a nuevos públicos mediante una red global de comercialización y promoción turística, fortaleciendo la visibilidad de sus museos, monumentos, gastronomía, tradiciones y experiencias culturales.

Pero la jornada no estuvo dedicada únicamente a ampliar horizontes comerciales. También fue una celebración de aquello que hace de México un destino irrepetible: su identidad, su creatividad y su capacidad de transformar las tradiciones en experiencias que emocionan.

El Charro Bus: México, su arte y sus tradiciones sobre ruedas

Uno de los momentos más significativos del evento fue la presentación del nuevo Charro Bus, una unidad que convierte el transporte turístico en una expresión artística de la riqueza cultural mexicana.

La propuesta visual, creada por la artista oaxaqueña Yuma Díaz, reúne símbolos, personajes y elementos de la naturaleza que forman parte del imaginario nacional. En el centro de la composición aparece un charro con rostro de calavera que sostiene un corazón construido a partir de la riqueza artesanal del país.

A su alrededor conviven jaguares, figuras inspiradas en los alebrijes, una serpiente emplumada, un xoloitzcuintle, águilas, colibríes, quetzales y mariposas monarca. Cada elemento aporta color y significado a una obra que celebra la diversidad cultural de México y la fuerza de sus raíces.

El lanzamiento, realizado antes de las festividades de Día de Muertos, adquiere un significado especial en una ciudad que encuentra en esta celebración una de sus expresiones más profundas y reconocidas internacionalmente.

El Charro Bus recorrerá la CDMX: así es la nueva apuesta turística de Capital Bus Foto: Cortesía

Aquí, la muerte también se pinta de colores; la memoria se transforma en ofrenda y las tradiciones se convierten en un puente entre generaciones. Bajo esa inspiración, el Charro Bus busca que cada recorrido sea más que una visita turística: una oportunidad para encontrarse con la historia, el arte y el orgullo de ser mexicano.

Yuma Díaz lleva así su visión artística a las calles de la capital, donde la obra podrá acompañar a visitantes y habitantes en sus recorridos por una ciudad que se reinventa sin perder la esencia de sus tradiciones.

Un embajador que invita a enamorarse de la ciudad

En esta celebración también destacó la presencia de El Charro González, embajador turístico de la Ciudad de México e imagen oficial de Capital Bus, quien acompañó el lanzamiento con un mensaje que conecta la identidad nacional con la experiencia de viajar.

“Día de Muertos es la fiesta en la que México le enseña al mundo que la vida se celebra. Que este Charro Bus recorra la ciudad es una invitación a vivir nuestras tradiciones con orgullo”, expresó.

Su participación refuerza el carácter cultural de la iniciativa: mostrar una ciudad que no solamente posee monumentos y atractivos turísticos, sino que también tiene historias, personajes y costumbres capaces de conquistar a quienes la visitan.

La invitación es a mirar la capital con otros ojos, a detenerse en sus calles, reconocer sus colores y descubrir que detrás de cada rincón existe una historia que merece ser contada.

El Charro Bus recorrerá la CDMX: así es la nueva apuesta turística de Capital Bus Foto: Cortesía

Una alianza para llevar el orgullo de la capital al mundo

Para José Manuel de Alba, CEO de Capital Bus, la alianza con Gray Line representa la oportunidad de ampliar el alcance de una misión que la empresa ha sostenido durante más de una década: lograr que quienes visitan la Ciudad de México se enamoren de ella.

“En Capital Bus hemos recorrido la capital por más de una década con un mismo propósito: que cada visitante se enamore de ella. Hoy, como parte de la red Gray Line, llevamos ese orgullo por la Ciudad de México a viajeros de los cinco continentes, con la certeza de que esta ciudad tiene todo para conquistarlos”, señaló.

Sus palabras resumen el sentido de esta nueva etapa: conectar la experiencia turística local con una plataforma internacional, sin perder de vista aquello que distingue a la capital mexicana.

La alianza representa una oportunidad para que más viajeros descubran la ciudad desde sus autobuses panorámicos y, al mismo tiempo, para que los prestadores de servicios, establecimientos comerciales, restaurantes y espacios culturales se beneficien de una mayor actividad turística.

En un destino donde conviven el patrimonio histórico, la arquitectura contemporánea, la gastronomía y las expresiones artísticas populares, cada visitante representa también la posibilidad de generar nuevos encuentros y experiencias.

El Charro Bus recorrerá la CDMX: así es la nueva apuesta turística de Capital Bus Foto: Cortesía

La cultura como puerta de entrada al turismo

La presencia de Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, dio relevancia institucional a una iniciativa que vincula la promoción turística con la difusión de la identidad cultural de la capital.

La integración de Capital Bus a Gray Line coincide con un momento estratégico para la proyección internacional de la ciudad, que se prepara para recibir visitantes atraídos por su oferta cultural, sus tradiciones y su papel como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En ese contexto, iniciativas como el Charro Bus contribuyen a mostrar una dimensión esencial del destino: la cultura viva que habita sus calles y que encuentra en celebraciones como el Día de Muertos una de sus expresiones más entrañables.

La apuesta consiste en que el turismo no se limite a contemplar los monumentos, sino que permita comprender las historias, los símbolos y las manifestaciones que dan identidad a la ciudad.

Promoción turística para una ciudad que mira al mundo

La participación de Carlos Martínez, director del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, se enmarca en el esfuerzo por fortalecer la proyección internacional del destino y ampliar su presencia ante los mercados nacionales e internacionales.

La colaboración entre empresas turísticas y organismos de promoción resulta fundamental para posicionar a la capital como una ciudad de experiencias diversas, donde el patrimonio, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía pueden integrarse en una misma visita.

La alianza con Gray Line suma un canal de alcance internacional para la comercialización de los recorridos de Capital Bus y contribuye a reforzar la imagen de una ciudad que busca atraer a más viajeros, prolongar su estancia y motivarlos a regresar.

El reto consiste en transformar esa visibilidad en beneficios para toda la cadena turística: desde los grandes atractivos hasta los pequeños negocios, los espacios culturales y quienes mantienen vivas las tradiciones.

Más visitantes, más oportunidades para el sector turístico

Desde la perspectiva empresarial, María Adela Alonso, vicepresidenta de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), representa la conexión entre la promoción del destino y las oportunidades que esta genera para el comercio, los servicios y los negocios vinculados con la actividad turística.

El fortalecimiento de los recorridos urbanos y su incorporación a una red internacional pueden contribuir a acercar nuevos visitantes a los corredores turísticos, donde hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios encuentran oportunidades para crecer.

La derrama turística adquiere mayor sentido cuando se traduce en actividad económica para las comunidades y empresas que forman parte de la experiencia de quienes visitan la ciudad.

Por ello, la alianza entre Capital Bus y Gray Line también representa una oportunidad para estrechar la colaboración entre los actores que comparten un objetivo: hacer de la Ciudad de México un destino cada vez más atractivo, competitivo y memorable.

Una ciudad que celebra su identidad y se prepara para recibir al mundo

Con la presentación de los nuevos autobuses Gray Line–Capital Bus y el lanzamiento del Charro Bus, la empresa reafirma su compromiso con la promoción turística y cultural de la capital.

La iniciativa reúne dos dimensiones complementarias: por un lado, la proyección internacional que aporta una marca con más de un siglo de historia; por otro, una expresión artística que celebra los símbolos, las tradiciones y la creatividad mexicana.

En vísperas del Día de Muertos, el mensaje cobra una fuerza particular. México invita al mundo a conocer una celebración en la que la memoria se transforma en fiesta, las flores llenan de color las calles y las familias honran a quienes permanecen presentes en sus recuerdos.

Ahora, esa esencia también viajará por las avenidas de la capital.

Porque recorrer la Ciudad de México es mucho más que conocer un destino: es descubrir una cultura que emociona, una historia que permanece y una identidad que se comparte con orgullo.

Y mientras el nuevo Charro Bus avance entre monumentos, plazas y calles llenas de vida, llevará consigo una invitación abierta a visitantes de todas partes: subir, mirar, descubrir y dejarse conquistar por una ciudad que siempre tiene algo nuevo que contar.