Vinculan a proceso a “El Cangreburguer”, aliado de “El Seven” de La Familia Michoacana

Detenido Uriel “N”, alias “El Cangreburguer". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso por segunda ocasión segunda vinculación a Uriel “N”, alias “El Cangreburguer”, por extorsión agravada en contra de una comerciante de la alcaldía Milpa Alta.

Este presunto criminal sería colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, señalado como líder de una facción de “La Familia Michoacana”, grupo delictivo con presencia en las alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, además de municipios colindantes del Estado de México y Morelos.

“El Cangreburguer” tiene que ver con las investigaciones desarrolladas en torno a este grupo, relacionadas con delitos de extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio.

Uriel “N” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 30 de septiembre de 2026 en Milpa Alta y, posteriormente fue vinculado a proceso por narcomenudeo y cohecho.

De acuerdo con la investigación, el 10 de noviembre de 2025, el imputado acudió junto con otros sujetos al establecimiento de la víctima, donde dos días antes uno de sus acompañantes, quien afirmó actuar en nombre de “El Seven”, le habría exigido un pago por “cobro de piso” bajo amenazas contra su familia.

La víctima entregó 30 mil pesos a uno de los acompañantes del imputado. Después, Uriel “N” habría amenazado con privar de la vida a sus hijas, al afirmar que sabía a qué escuela asistían, si no entregaba otros 50 mil pesos. Ante estas intimidaciones, la comerciante cerró el establecimiento.

El nueve de septiembre de 2026, Uriel “N” acudió con otro hombre al negocio de un familiar de la víctima, donde dejó un número telefónico. El imputado presuntamente exigió al familiar que comunicara a la comerciante que debía ponerse al corriente con los pagos por “cobro de piso”.

Por lo tanto, las autoridades le ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada el 12 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde “El Seven” ya se encontraba privado de la libertad por el proceso penal anterior, relacionado con los delitos de narcomenudeo y cohecho.

Durante la audiencia del pasado 16 de octubre, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Uriel “N” por el delito de extorsión agravada. Este sujeto permanecerá en prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“El Seven” y su facción de la FM

“El Seven” fue detenido en enero del 2026 y en el pasado, este sujeto fue sentenciado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cuando intentó un asesinato en septiembre de 2019, en la alcaldía Milpa Alta.

Ese día agredió a la víctima con un objeto punzocortante, provocándole lesiones que pusieron en peligro su vida.

El 27 de octubre de 2021, mediante procedimiento abreviado, el juez impuso una pena de cinco años de prisión y concedió el beneficio de la suspensión condicional --- salida alterna al juicio oral en el sistema penal acusatorio, donde el imputado acuerda cumplir condiciones impuestas por un juez de control y reparar el daño a la víctima para detener el proceso penal y evitar una sentencia definitiva ---.

“El Seven” estuvo sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones procesales, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad.

Ante el incumplimiento de dichas obligaciones procesales, se revocó el beneficio. Al no existir respuesta de la defensa ni del sentenciado, se ordenó la emisión de la orden de reaprehensión.