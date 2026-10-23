Entregan láminas para mejorar instalaciones de primaria en Tlalnepantla

La Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en el fraccionamiento Los Pirules, recibió una entrega de láminas como parte de las acciones del Gobierno Municipal de Tlalnepantla para mejorar las condiciones de los espacios educativos y brindar instalaciones adecuadas a las niñas y los niños.

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó la entrega del material, que busca contribuir al mejoramiento de la infraestructura del plantel y atender algunas de las necesidades de la comunidad escolar.

Estas acciones forman parte de los trabajos impulsados por la administración municipal para mantener y mejorar los espacios donde las y los estudiantes realizan sus actividades académicas, con el propósito de que cuenten con instalaciones dignas para su aprendizaje.La infraestructura escolar es un elemento importante para el desarrollo educativo, ya que las condiciones de los edificios y sus espacios pueden influir en las actividades cotidianas de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por ello, la entrega de materiales representa un apoyo para atender las necesidades de los planteles y contribuir a que las comunidades escolares desarrollen sus actividades en mejores condiciones. Durante la actividad, el gobierno municipal reiteró su compromiso de trabajar en favor de la educación y de impulsar acciones que beneficien directamente a las niñas y los niños de Tlalnepantla.

Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre las autoridades y las comunidades educativas para identificar las necesidades de las escuelas y avanzar en el mejoramiento de sus instalaciones, por lo cual busca contribuir al fortalecimiento de los espacios educativos y favorecer el desarrollo escolar de las nuevas generaciones en el municipio.