Baja percepción de inseguridad en Naucalpan; pasa de 82 a 68 por ciento en un año

Naucalpan baja del puesto 2 al 12 de inseguridad en todo el país

La percepción de inseguridad en Naucalpan disminuyó durante el último año, al pasar de 82.1 por ciento en septiembre de 2025 a 68 por ciento en septiembre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La diferencia representa una reducción de 14.1 puntos porcentuales en la cantidad de personas mayores de 18 años que consideran inseguro vivir en el municipio. Según la información difundida, el resultado corresponde al nivel más bajo registrado en la serie histórica de Naucalpan.

Los datos también muestran una disminución en las últimas mediciones de 2026. En marzo, 80.8 por ciento de la población encuestada consideraba inseguro vivir en el municipio, mientras que en junio el indicador bajó a 71 por ciento. Para septiembre, la cifra se ubicó en 68 por ciento.

La encuesta permite conocer cómo perciben los habitantes las condiciones de seguridad en los lugares donde viven y realizan sus actividades cotidianas. Por ello, los resultados ofrecen una referencia sobre la sensación de inseguridad entre la población, aunque no significan necesariamente que los delitos hayan disminuido en la misma proporción.

La reducción se presenta durante la administración municipal encabezada por Isaac Montoya Márquez, cuyo gobierno ha informado sobre acciones para fortalecer la seguridad pública y la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Entre las medidas que el Ayuntamiento ha señalado se encuentran el fortalecimiento de la Guardia Municipal, las labores de prevención del delito y la recuperación de espacios públicos. Sin embargo, para conocer el comportamiento de la incidencia delictiva también es necesario revisar las estadísticas oficiales sobre denuncias y delitos registrados.

La ENSU es aplicada periódicamente por el INEGI en distintas zonas urbanas del país y recoge información sobre la percepción de inseguridad, además de otros aspectos relacionados con las experiencias de la población y su evaluación de las autoridades. Aunque el descenso representa un cambio respecto a las mediciones anteriores, el resultado de 68 por ciento muestra que todavía existe una proporción importante de habitantes que considera inseguro vivir en Naucalpan.

De esta manera, las cifras de septiembre de 2026 reflejan una mejora en la percepción de seguridad respecto al año anterior, pero también evidencian que el municipio mantiene retos para fortalecer la confianza de la ciudadanía y mejorar las condiciones de seguridad en sus colonias y espacios públicos.