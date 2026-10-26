Desde el Congreso CDMX buscan sancionar sobreventa de boletos de avión

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) (Galo Cañas Rodríguez/Galo Cañas Rodríguez)

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para establecer sanciones a las aerolíneas que expidan boletos o reservaciones por encima de la capacidad autorizada de sus aeronaves.

La propuesta, presentada por la morenista Rosario Morales, plantea adicionar la fracción XV al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, con el propósito de prevenir la sobreventa de boletos y evitar que las consecuencias de esta práctica recaigan en las personas pasajeras.

Al presentar la iniciativa, la legisladora señaló que quienes adquieren un boleto y cuentan con una reservación confirmada esperan abordar el vuelo contratado, por lo que la sobreventa puede vulnerar esa certeza y ocasionar afectaciones económicas y personales.

Entre las consecuencias de quedarse sin abordar, pese a contar con una reservación, mencionó que se generan gastos adicionales, la pérdida de conexiones y los inconvenientes para cumplir con compromisos laborales, académicos y familiares.

Morales sostuvo que, aunque existen mecanismos de compensación y reubicación para atender a las personas afectadas, también es necesario actuar desde el origen del problema, mediante disposiciones que establezcan sanciones para quienes incurran en esta práctica.

“La eficiencia operativa de las aerolíneas no debe estar por encima de los derechos de las personas usuarias”, afirmó.

La iniciativa busca que los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo que expidan boletos o reservaciones en exceso de la capacidad autorizada de la aeronave sean sancionados, con la finalidad de brindar mayor certeza a quienes contratan este servicio.

La propuesta fue presentada ante el Congreso capitalino para su trámite correspondiente ante el Congreso de la Unión, debido a que la Ley de Aviación Civil es de carácter federal.