Habilita IECM sistema para registrar candidaturas sin partido en 2027





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) habilitó el Sistema de Registro de Candidaturas sin Partido (SIREC), una plataforma informática para gestionar la inscripción y validación de las personas que busquen contender sin el respaldo de una fuerza política por cargos de elección popular en el proceso electoral local ordinario 2026-2027.

La herramienta permite a las personas aspirantes ingresar sus datos personales y de contacto, redes sociales, domicilio y residencia, además de incorporar documentación relacionada con las asociaciones civiles, representantes legales y responsables de los recursos, según los requisitos correspondientes a cada candidatura.

El sistema cuenta con apartados específicos para organizar la información de quienes busquen competir por las alcaldías y las diputaciones. En el primer caso, permite integrar las planillas con las personas concejalas propietarias y suplentes; para las diputaciones, contempla el registro de quienes integrarán las fórmulas como suplentes.

El SIREC también incorpora funciones para que el personal administrador del IECM dé seguimiento a las solicitudes y revise la documentación presentada. Mediante un módulo de validación de expedientes, es posible consultar las carpetas de las personas aspirantes y candidatas, verificar los documentos y determinar el estado de cada registro.

Sus herramientas incluyen un panel para administrar los accesos de las personas usuarias, así como opciones para generar y descargar reportes generales. La plataforma también permite gestionar las direcciones de correo electrónico que recibirán notificaciones relacionadas con la conclusión del registro.

Además, el sistema dispone de un módulo de configuración para regular el acceso de las personas aspirantes, habilitar o deshabilitar la creación de cuentas y el envío de solicitudes para validación, así como establecer un temporizador para el procedimiento.

Con estas funciones, el instituto concentra en una sola plataforma la captura de información, la integración de documentos y el seguimiento administrativo de las solicitudes de quienes busquen participar en la contienda electoral sin partido político.

Cabe señalar que el SIREC forma parte de las herramientas operativas del IECM para el proceso electoral local 2026-2027, en el que se renovarán diversos cargos de representación popular en la Ciudad de México.