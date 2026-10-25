“Utopías son fábricas de igualdad”: Brugada recibe reconocimiento de ONU-Hábitat

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat

La jefa de Gobierno, Clara Brugada recibió el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat por el modelo de Utopías de la Ciudad de México, durante la inauguración de La Soberana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un complejo de más de 90 mil metros cuadrados que concentra servicios gratuitos de salud, cuidados, deporte, cultura y recreación.

El reconocimiento fue entregado por Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat y subsecretaria general de las Naciones Unidas, quien destacó que el proyecto capitalino puede contribuir a acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y servir como referencia para otras ciudades.

“Recibí el Pergamino de Honor por las Utopías, el mayor reconocimiento a nivel internacional que otorga ONU-Hábitat.

Las Utopías nacieron para garantizar derechos, llevar cultura, deporte y cuidados gratuitos a cada rincón, y hoy son un referente de innovación urbana a nivel mundial.

Este galardón me llena el corazón porque demuestra que cuando gobernamos para el bienestar de la gente, transformamos realidades. ¡Gracias!”, dijo.

Anacláudia Rossbach refirió que actualmente mil millones de personas en el mundo carecen de acceso a servicios básicos como agua, alimentación, vivienda adecuada, educación, salud, empleos e ingresos justos, cultura, deporte y cuidados.

Añadió que más de 3 mil millones viven en condiciones inadecuadas de vivienda y que persisten desigualdades de género en el acceso a la propiedad y la seguridad urbana.

La funcionaria de Naciones Unidas sostuvo que La Soberana representa un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden contribuir a avanzar en los objetivos establecidos para 2030.

“Lo que vi hoy es una ilustración de que podemos acelerar la Agenda 2030”, afirmó.

También destacó la realización del Foro Urbano Mundial de 2028 en la Ciudad de México, al señalar que ONU-Hábitat acompañará al gobierno capitalino en la organización del encuentro, con la expectativa de que las Utopías y otras políticas de vivienda y desarrollo urbano puedan inspirar a ciudades de distintas partes del mundo.

La mandataria local sostuvo que las Utopías han permitido transformar 430 mil metros cuadrados en distintos puntos de la ciudad y reiteró el objetivo de alcanzar 100 espacios de este tipo. Señaló además que el modelo ya comenzó a replicarse fuera del país, con la inauguración de la primera Utopía en Quito, Ecuador, denominada “Quitopías”.

ONU-Hábitat agregó que el reconocimiento a Brugada se otorga por su trabajo y contribución en el desarrollo del modelo de Utopías. Rossbach entregó el Pergamino de Honor durante la inauguración de La Soberana y señaló que miles de personas acudirán a la Ciudad de México en 2028 para conocer estas experiencias.