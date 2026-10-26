Asesoría jurídica gratuita en el Zócalo CDMX: cuándo es, a qué hora inicia y cómo acceder al programa

Consulta jurídica La CDMX ofrecerá asesorías legales en el Zócalo. (Cuartoscuro y Pexels)

La Secretaría de Justicia y de Servicios Legales de la Ciudad de México invitó a la ciudadanía a participar en una jornada de asesoría jurídica gratuita que se llevará a cabo este lunes 26 de octubre en el Zócalo capitalino, dirigida especialmente a personas pertenecientes a grupos prioritarios.

La actividad forma parte del Programa de Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, cuyo objetivo es acercar orientación y acompañamiento legal sin costo a quienes más lo necesitan.

¿A qué hora inicia la asesoría jurídica gratuita en el Zócalo?

De acuerdo con la invitación difundida por las autoridades, la jornada comenzará a las 4:00 de la tarde de este lunes 26 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México.

En el lugar participarán 100 abogados, quienes brindarán asesorías jurídicas totalmente gratuitas para atender diversas dudas y problemáticas legales de la población.

¿Dónde será el acceso al evento?

Las autoridades informaron que el ingreso al programa será por los accesos ubicados en:

20 de Noviembre

Venustiano Carranza

El objetivo es facilitar un ingreso ordenado, garantizar condiciones de accesibilidad y ofrecer orientación desde el punto de entrada para las personas asistentes.

¿Quiénes pueden acudir?

La jornada está enfocada en grupos prioritarios, aunque cualquier persona interesada en recibir orientación jurídica podrá acudir al Zócalo para conocer los servicios disponibles.

El programa busca acercar la justicia a la ciudadanía mediante atención profesional y gratuita en un espacio público de fácil acceso.