Invitan a clase gratuita de Catrinas y Catrines Fitness en Naucalpan

Con música, baile y actividad física, el Gobierno de Ciudad Naucalpan realizará la Master Class Catrinas y Catrines Fitness 2026, una actividad gratuita que busca promover el ejercicio y la convivencia entre los habitantes del municipio.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 8:00 horas, en el parque La Frontera, ubicado en San Rafael Chamapa, en la zona de Nueva San Rafael.

La actividad es organizada a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Naucalpan (IMCUFIDEN), con una temática relacionada con las tradiciones del Día de Muertos. La invitación está dirigida a las personas interesadas en realizar ejercicio y participar en una jornada que combinará el acondicionamiento físico con las caracterizaciones de catrinas y catrines.

Como parte del programa, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de distintas disciplinas, entre ellas Step, Baile Fitness y Combate, actividades que combinan movimientos coordinados, música y ejercicios para trabajar la condición física.

El Step consiste en realizar secuencias de movimientos sobre una plataforma, siguiendo el ritmo de la música, mientras que el baile fitness incorpora pasos de baile en rutinas de ejercicio. Por su parte, el combate fitness utiliza movimientos inspirados en disciplinas de combate como parte de una actividad física.

Estas modalidades formarán parte de las exhibiciones programadas durante la clase, con las que se busca acercar a la población a diferentes alternativas para mantenerse activa.

La temática de catrinas y catrines se relaciona con las celebraciones del Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México. Durante estas fechas, las caracterizaciones, los maquillajes de calavera y los atuendos coloridos forman parte de las actividades culturales y recreativas que se realizan en distintas comunidades.

En esta ocasión, la propuesta une estos elementos con el ejercicio, en una jornada que permitirá a los participantes disfrutar de una actividad deportiva en un ambiente alusivo a la temporada.

El gobierno municipal invitó a la población a sumarse a la iniciativa y aprovechar este tipo de espacios para realizar actividades físicas y convivir con otras personas.

La entrada será gratuita, por lo que no se requiere cubrir un costo de acceso para disfrutar de las exhibiciones programadas.

La cita es el sábado 31 de octubre de 2026, a las 8:00 horas, en el parque La Frontera, ubicado en San Rafael Chamapa, manzana 053, Nueva San Rafael, en Naucalpan.

Con esta actividad, el municipio busca ofrecer una alternativa recreativa para quienes desean combinar el ejercicio con las tradiciones mexicanas durante las celebraciones de Día de Muertos.