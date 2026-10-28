Cierres en Reforma ¿Hasta a qué hora estará bloqueado y cuáles son las alternativas viales este 28 de octubre? (Pexels)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCC) informó que este miércoles 28 de octubre se llevará a cabo en la capital del país el primer Show Run del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez.

El evento de exhibición tendrá lugar sobre Paseo de la Reforma, por lo que se aplicarán diversos cortes a la circulación vehicular y se habilitarán rutas alternativas para los automovilistas.

¿A qué hora estará cerrado Paseo de la Reforma?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que la logística para el Show Run de Checo Pérez, contempla el cierre de la vialidad de 10:00 a 12:30 horas, periodo en el cual la circulación permanecerá bloqueada.

¿Dónde se ubican los bloqueos y cortes a la circulación?

El trazo de la exhibición automovilística abarcará Paseo de la Reforma desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia.

Cabe destacar que las restricciones viales incluyen el cierre de los cruces más importantes de esta zona, entre los que destacan:

Avenida Insurgentes

Río Rhin

La Palma

#PrecauciónVial | Por evento mañana 28 de octubre, “Primer Show Run de la Escudería Cadillac @F1 Team” entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora, considera cerrada la circulación en ambos sentidos de carriles centrales de Reforma y en sus distintos cruces entre Circuito Interior y Rio Rhin. Consulta aquí #AlternativaVial — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 27, 2026

¿Cuáles son las alternativas viales para los automovilistas?

Ante la afluencia de miles de espectadores y las afectaciones al tránsito en las vías públicas, las autoridades recomiendan utilizar las siguientes rutas alternativas durante sus desplazamientos:

Circuito Interior

James Sullivan

Mtro. Antonio Caso

Avenida Insurgentes

Avenida Chapultepec

Recomendaciones de la SSC para asistir al evento de forma segura

Para prevenir accidentes y garantizar que la exhibición transcurra con tranquilidad, la SSC emitió una serie de medidas de seguridad para los asistentes: