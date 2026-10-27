Registro Programa Desde la Cuna CDMX para bebés de 0 a 3 años: requisitos para recibir $1,200

Programa Desde la Cuna 2026 El Gobierno de la CDMX publicó la información sobre requisitos para el registro de niños de 0 a 3 años (Crónica Digital)

El registro al programa Desde la Cuna CDMX 2026 comenzó el 26 de octubre, con una nueva oportunidad para que las familias de la capital incorporen a sus hijas e hijos pequeños a este esquema de apoyo económico. La iniciativa está dirigida a bebés de hasta 3 años y 10 meses, cuyos hogares cumplan con los requisitos establecidos.

La incorporación se realizará mediante brigadas que visitarán los domicilios de las personas interesadas. De acuerdo con el comunicado oficial, el registro permanecerá abierto hasta agotar los lugares disponibles.

¿Cuánto dinero entrega Desde la Cuna CDMX 2026?

El apoyo económico consiste en una ministración bimestral de 1,200 pesos por niña o niño incorporado al programa. Este recurso busca contribuir a cubrir necesidades esenciales durante la primera infancia y ofrecer un respaldo a los hogares con menores de edad.

Requisitos para solicitar el apoyo de $1,200 en el Programa Desde la Cuna

Las madres, los padres y las personas responsables de la tutela deben cumplir con los criterios de incorporación para solicitar el ingreso de sus hijas e hijos. Los requisitos son los siguientes.

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño.

Completar la solicitud de incorporación al programa.

Que la persona menor de edad tenga, como máximo, 3 años y 10 meses al momento de la inscripción.

Residir en la Ciudad de México.

Cumplir estas condiciones permite solicitar el ingreso, aunque la incorporación está sujeta a la disponibilidad de lugares.

Documentos necesarios para registrar a tu bebé al Programa Desde la Cuna CDMX 2026

Para facilitar el proceso, las familias deben preparar la documentación del menor y de la persona responsable.

Documentos de la niña o niño

Copia del acta de nacimiento.

Documentos de la madre, padre, tutora o tutor

Identificación oficial con fotografía.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Si la familia no cuenta con el acta de nacimiento, el personal operativo brindará acompañamiento institucional para gestionar la obtención del documento.

¿Dónde y cómo hacer el registro al Programa Desde la Cuna?

El procedimiento se realizará mediante visitas domiciliarias de las brigadas de participación ciudadana. Por ello, las familias interesadas deben tener preparada su documentación y mantenerse pendientes de la llegada del personal encargado.

Es importante considerar que no se realizan registros en oficinas. La incorporación se llevará a cabo en los domicilios.