Show Run de Checo Pérez 2026: horario y ruta del evento en CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

Este miércoles 28 de octubre la escudería de Cadillac de la Fórmula 1 realizará su Primer Show Run con el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en Ciudad de México.

La última aparición de piloto mexicano en una carrera en México ocurrió en el Gran Premio de México en 2024 junto a Red Bull, Pérez terminó en el puesto número 17.

Horario y rutas del Show Run de Checo Pérez

El espectáculo de la Fórmula 1 iniciará a las 10:00 horas y está previsto a terminar a las 12:00 horas. ‘Checo’ correrá en Paseo de la Reforma entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Afectando las vialidades de:

Paseo de la Reforma.

Sevilla.

Florencia.

El acceso al evento es libre y gratuito, también estará disponible mediante la transmisión en vivo de YouTube del canal ‘Desde el Paddock’.

Igualmente, desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de México 2026 de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México.

Rutas alternativas durante el Show Run

Debido a las afecciones que generará el Show Run del piloto mexicano, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ofreció como vialidades alternativas:

Circuito Interior.

James Sullivan.

Avenida Insurgentes.

Avenida Chapultepec.

Maestro Antonio Caso.

Las cuales tendrán el apoyo de elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

¿Cuál es la posición actual de ‘Checo’ en la F1?

El piloto mexicano de la escudería de Cadillac se encuentra en las últimas posiciones del tablero general de la Fórmula 1 con 0 puntos totales, desde el inicio de temporada ‘Checo’ no ha logrado sumar puntos.

No obstante, uno de los motivos por el cual Pérez mantiene el cero es debido al reciente debut de su escudería en la F1, teniendo algunos problemas como el bajo rendimiento del auto y su adaptación al equipo.

Desde su llegada a la Fórmula 1 en 2011 ‘Checo’ Pérez ha logrado 6 victoria en Grandes Premios, 39 podios, 1 subcampeonato de Pilotos y 1 tercer lugar del Mundial en más de 300 competiciones.