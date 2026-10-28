Metrobús CDMX Estaciones sin servicio este 28 de octubre por día de San Judas Tadeo (Pexels)

Con motivo del Día de San Judas Tadeo este 28 de octubre, el sistema de transporte Metrobús de la Ciudad de México implementa modificaciones operativas en varias de sus rutas para gestionar el flujo vial ante las concentraciones religiosas en la capital.

¿Por qué se modifica el servicio del Metrobús en el Día de San Judas Tadeo?

Aunque miles de feligreses acuden a venerar a San Judas Tadeo los días 28 de cada mes, la fecha de octubre posee un significado especial para la Iglesia católica, ya que se conmemora su martirio junto al de San Simón Apóstol. Las multitudinarias peregrinaciones hacia la iglesia de San Hipólito obligaron a las autoridades del Metrobús a realizar interrupciones temporales y cortes de circulación en los recorridos habituales de tres de sus líneas de mayor afluencia.

¿Qué líneas y estaciones del Metrobús están sin servicio este 28 de octubre?

La red de transporte público confirmó que las afectaciones principales se concentran en las líneas 3, 4 y 7, aplicando cierres y modificaciones de ruta a partir de las 16:30 y extendiéndose hasta las 22:00 horas.

Las estaciones sin servicio por tramos son:

Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Línea 4: Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlan, Museo San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes.

Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlan, Museo San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes. Línea 7: Hidalgo, El Caballito, Glorieta de Colón, París, Reforma, Hamburgo, La Palma, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropología, Auditorio y Campo Marte.

🚨 ATENCIÓN 🚨 Mañana 28 de octubre a partir de las 4:30 horas, las Líneas 3 y 7, y la Ruta Norte de Línea 4 tendrán modificaciones en el servicio por evento recreativo y concentraciones religiosas. 🚌 👉 Sujeto a condiciones viales. 📲 Mantente pendiente y consulta el Estado del Servicio en https://t.co/jttaRW101O — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 28, 2026

¿Qué rutas y tramos sí cuentan con servicio disponible?

Para mitigar el impacto en la movilidad de los usuarios, el Metrobús mantiene la operación mediante circuitos especiales: