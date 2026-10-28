Concierto de Emmanuel en Tláhuac: ¿Cuándo y a qué hora será el evento gratuito por Día de Muertos 2026?

Emmanuel en el FIDDEM 2026 El icónico cantante detrás de éxitos como ‘La Chica de Humo’ y ‘Bella Señora’, se presentará en el Festival Internacional de Día de Muertos en Tláhuac 2026

Esta semana arranca el Festival Internacional de Día de Muertos (FIDDEM), la celebración cultural y tradicional más grande de Tláhuac, en la Ciudad de México, en la que la alcaldía ofrece diversos eventos de expresión artística de talla internacional, atrayendo tanto a locales como personas extranjeras para honrar en comunidad la memoria de los difuntos y difundas.

Uno de los espectáculos más esperados es el concierto gratuito de Emmanuel, cantautor mexicano reconocido por su influencia en el pop latino y la balada romántica; entre sus éxitos más grandes se encuentran temas como “La Chica de Humo”, “Insoportablemente Bella” y la adaptación a español “Bella Señora”.

FIDDEM Tláhuac 2026: fechas y actividades tendrá el festival de Día de Muertos

La alcaldía Tláhuac celebrará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre el Festival Internacional de Día de Muertos 2026, una festividad que reúne las tradiciones de sus siete pueblos originarios y convive con expresiones artísticas de otros países como intercambio cultural anual. En esta edición, China participará como nación invitada; el año pasado, la celebración contó con la presencia de Colombia.

Durante cuatro días, las actividades se distribuirán en diferentes espacios de la delegación. Algunos de ellos son:

El Bosque de Tláhuac.

La explanada de la alcaldía.

Plaza Juárez de San Andrés Mixquic.

Plaza Santiago Zapotitlán.

Lago de los Reyes Azteca.

San Francisco Tlaltenco.

La inauguración de este festival tradicional se llevará a cabo el viernes 30 de octubre a las 20:00 horas, en la explanada de Tláhuac, dando inicio así a una serie de eventos y actividades esperadas por todo el público de la Ciudad de México e incluso personas extranjeras.

Concierto gratis de Emmanuel en el Día de Muertos Tláhuac 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora será?

Debido a que existen actividades simultáneas y horarios que varían de una sede a otra, se recomienda revisar la programación del FIDDEM Tláhuac 2026 antes de trasladarse, sin embargo, ¡aquí te adelantamos todo lo que debes saber sobre el concierto gratuito de Emmanuel!

La presentación está programada para el domingo 1 de noviembre, prometiendo una noche de música romántica que acompañe tanto la memoria de las almas difuntas como de los seguidores y seguidoras del cantante que acudirán a ver al cantante a la explanada de Tláhuac, lugar donde se llevará a cabo la presentación gratuita.

A pesar de que el concierto iniciará de las 21:00 a las 00:00 horas, se recomienda asistir a la explanada con tiempo suficiente para evitar retrasos en el transporte y asegurar un lugar agradable en el espectáculo. De igual manera, las autoridades invitan a la comunidad a mantenerse al tanto de actualizaciones únicamente por los canales oficiales del evento.

“Voy con ustedes con toda la música, con toda la alegría”, expresó el cantautor mexicano al invitar a la población a su concierto en el corazón de Tláhuac y prometiendo un “show maravilloso”.