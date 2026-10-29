Amplían a 24 horas vigilancia forestal en Temoaya para prevenir incendios

El personal encargado de vigilar los bosques del Cerro Catedral, en Temoaya, Estado de México, podrá realizar recorridos de observación durante las 24 horas del día, luego de que la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y el gobierno municipal habilitaron un refugio para los trabajadores de la Torre Temoaya.

La instalación, ubicada en el ejido de Santiago Temoaya, comenzó a operar a principios de 2026 con vigilancia diurna. Con la incorporación de habitaciones para proteger al personal de las bajas temperaturas y las lluvias, se busca mantener la supervisión del área también durante la noche.

Los torreros cuentan con capacitación y equipos de radiocomunicación y observación para identificar columnas de humo, ubicar posibles incendios forestales y alertar a las brigadas encargadas de atender las emergencias.

La medida forma parte de las acciones de prevención que impulsan Probosque y el Ayuntamiento de Temoaya ante el incremento del riesgo de incendios durante la temporada de sequía.

El director general de Probosque, Alejandro Santiago Sánchez Vélez, señaló que ampliar la infraestructura de vigilancia permite mejorar la detección de posibles siniestros y la capacidad de respuesta de las brigadas.

“Es fundamental que tengamos más torres desde donde tengamos una vista más amplia y poder ser más efectivos y eficientes ante la temporada de sequía que se viene cuando se incrementan los índices de riesgo de incendios”, afirmó.

El funcionario agregó que la estrategia también contempla el mantenimiento y mejoramiento de caminos forestales, el manejo de material combustible y la capacitación de las comunidades y los ejidos, además de la entrega de recursos para fortalecer sus labores de prevención.

Realizan trabajos para reducir material combustible

De manera paralela, Probosque y el gobierno municipal comenzaron trabajos preventivos en las zonas boscosas de Temoaya para disminuir la acumulación de vegetación y ramas que pueden favorecer la propagación del fuego.

Las labores incluyen la apertura y el mantenimiento de brechas cortafuego, chaponeo selectivo, podas bajas de saneamiento y acomodo de ramas muertas en curvas de nivel.

En estas actividades participaron los torreros, las brigadas de combatientes de incendios forestales conocidas como Dragones y la brigada municipal Coyotes.

La jornada fue encabezada por Santiago Sánchez Vélez; la presidenta municipal de Temoaya, Berenice Carrillo Macario, y el presidente de Bienes Comunales de Temoaya, Esteban Locadio.

La vigilancia permanente y los trabajos de manejo de vegetación buscan facilitar la detección temprana de incendios y reducir las condiciones que favorecen su propagación en las zonas forestales del municipio.