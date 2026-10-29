Delfina Gómez recibe a estudiantes en la ofrenda de Día de Muertos en Toluca

Alumnos de la Escuela Primaria María Remedios Colón visitaron este jueves la Ofrenda Monumental de Día de Muertos instalada en el patio central de Palacio de Gobierno del Estado de México, donde fueron recibidos por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La ofrenda, inspirada en la mariposa monarca, fue elaborada por personal del gobierno estatal y se encuentra en el recinto conocido como “La Casa del Pueblo”.

Durante el encuentro, estudiantes de primero y cuarto grado de primaria saludaron a la mandataria, con quien intercambiaron muestras de afecto. Gómez Álvarez también escuchó peticiones y agradecimientos de madres y padres de familia que acudieron con los menores.

“Qué bueno que vienen a visitarnos, que vienen a conocer un poquito lo que es la ofrenda que fue producto de los compañeros que integran este Gobierno”, expresó la gobernadora al dar la bienvenida a los estudiantes.

La mandataria estuvo acompañada por Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad, y José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con la información oficial, la visita se realizó como parte de las actividades relacionadas con la temporada de Día de Muertos en la sede del gobierno mexiquense.