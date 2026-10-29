Profesionalizan atención y rescate de perros y gatos para prevenir maltrato animal en Atizapán

Personal de Bomberos, Protección Civil y Bienestar Animal de Atizapán de Zaragoza recibió capacitación para mejorar la atención de reportes de presunto maltrato y rescate de perros y gatos, con el objetivo de identificar situaciones de riesgo y brindar una respuesta más especializada.

El Gobierno municipal, encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, informó que los servidores públicos obtuvieron la certificación en Evaluación del Bienestar de Perros, correspondiente al Estándar de Competencia EC1095 de la Red CONOCER.

Esta preparación busca que los trabajadores municipales cuenten con herramientas para reconocer las condiciones físicas, conductuales, ambientales y de salud de los animales, así como detectar señales de dolor, lesiones, estrés o sufrimiento que puedan afectar su bienestar.

Uno de los objetivos de esta capacitación es que las distintas áreas municipales trabajen bajo los mismos criterios al momento de atender un reporte ciudadano. De esta manera, se pretende mejorar la coordinación durante las intervenciones y determinar qué acciones requiere cada caso.

A través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, en conjunto con personal de Bienestar Animal, se busca fortalecer las labores de rescate y la atención de animales que se encuentren en condiciones de riesgo.

El comandante Miguel Ángel Román González, coordinador de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, destacó la importancia de que los elementos estén preparados para intervenir, debido a que en muchas ocasiones son los primeros en tener contacto con perros y gatos que necesitan ayuda.

Explicó que los conocimientos adquiridos permitirán observar las características físicas y conductuales de los animales, revisar el entorno en el que viven y realizar entrevistas a los ciudadanos para obtener información útil desde la primera intervención.

Además, la capacitación permitirá orientar a las familias sobre los cuidados necesarios para mantener a sus animales de compañía en buenas condiciones, así como sobre la importancia de ofrecerles un ambiente adecuado y asumir una tenencia responsable.Las autoridades municipales señalaron que la protección animal requiere conocimientos técnicos, pero también sensibilidad para tratar a los animales con respeto y atender sus necesidades.

Como parte de estas acciones, la Unidad de Control y Bienestar Animal de Atizapán ofrece servicios de consulta y orientación veterinaria, esterilización gratuita de perros y gatos, vacunación y protocolos de adopción.

La unidad se encuentra en Cerrada Federación, manzana 066, colonia Lomas de Atizapán, donde brinda atención de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, de acuerdo con la información municipal.

Con esta certificación, el municipio busca mejorar la atención de los reportes ciudadanos y fortalecer las medidas de prevención del maltrato animal, además de promover entre la población el cuidado responsable de perros y gatos.

Las autoridades también buscan que los habitantes conozcan los servicios disponibles y recurran a ellos para atender las necesidades de sus animales de compañía.