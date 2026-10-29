Congreso CDMX y Poder Judicial fortalecen coordinación para aplicación de reformas

Ambos representantes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente entre los poderes Legislativo y Judicial

El Congreso de la Ciudad de México y el Poder Judicial capitalino acordaron fortalecer la coordinación institucional para facilitar la aplicación de las reformas legales, mediante un canal de consulta técnica que permita a las comisiones legislativas conocer los desafíos que enfrentan los órganos jurisdiccionales al implementar determinadas disposiciones.

El acuerdo se planteó durante una reunión de trabajo entre la presidenta del Congreso local, Olivia Garza, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra, quienes coincidieron en la importancia de mantener una comunicación permanente entre ambos poderes.

La intención es que la experiencia de quienes imparten justicia contribuya al análisis de nuevas reformas y permita identificar las condiciones necesarias para que las leyes aprobadas por el Poder Legislativo puedan aplicarse correctamente.

“Queremos que las leyes que aprobamos en el Congreso no solamente respondan a las necesidades de la ciudadanía, sino que también cuenten con las condiciones necesarias para aplicarse correctamente. Escuchar la experiencia de quienes imparten justicia nos permitiría fortalecer el trabajo legislativo”, señaló Garza.

Como parte del mecanismo planteado, las comisiones legislativas podrán consultar al Poder Judicial, cuando lo consideren necesario, sobre las dificultades que identifica en la aplicación de determinadas disposiciones legales y los requerimientos para su adecuada implementación.

La presidenta del Congreso aseguró que este acercamiento no implica que un poder intervenga en las decisiones del otro, sino que busca establecer una relación de colaboración que respete las atribuciones de ambas instituciones.

“Se trata de construir una relación de colaboración institucional que respete las facultades del Congreso y contribuya a que las reformas se traduzcan en mejores resultados para las personas que buscan justicia”, puntualizó.

Garza destacó que la reunión forma parte de una agenda de diálogo institucional con los distintos poderes públicos de la capital, con la finalidad de fortalecer la cooperación y construir acuerdos en beneficio de la Ciudad de México.