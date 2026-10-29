Más de tres mil personas inauguran el Festival Cultural “El Viento nos Une” en Ecatepec

Con la participación de más de tres mil personas en un desfile por las principales calles del centro municipal, arrancó la segunda edición del Festival Cultural Ecatepec “El Viento nos Une”, una celebración dedicada a las tradiciones del Día de Muertos que reúne música, arte, comparsas y actividades para toda la familia.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabezó el desfile inaugural, que comenzó en el Puente de Fierro, sobre la vía Morelos, recorrió avenidas de San Cristóbal y concluyó en la explanada municipal, donde habitantes se reunieron para disfrutar de las actividades culturales.

Durante el recorrido participaron comparsas vecinales, bandas musicales, mojigangas, catrinas, catrines y personas caracterizadas con personajes relacionados con las tradiciones mexicanas. También se presentaron alebrijes y carros decorados con obras alusivas al Día de Muertos.

La caravana fue organizada en 12 bloques, cada uno acompañado por un carro alegórico. Al frente estuvo la Banda Regional Oaxaqueña La Soledad, junto con vecinos, integrantes de grupos comunitarios y trabajadores del gobierno municipal.

La presidenta municipal destacó que el festival busca ofrecer espacios para que las familias disfruten de la cultura y las tradiciones, además de mostrar el talento y la creatividad de los habitantes de Ecatepec.

Como parte de la inauguración, Cisneros Coss realizó el corte de listón de una ofrenda monumental instalada frente al edificio del gobierno municipal. La obra fue elaborada por colectivos cartoneros de la localidad, entre ellos Casa Estudio Nan Art, Ecateplástica, Los Amorosos, Cuerpos Cartoneros y Mujeres que hacen hermandad.

Posteriormente, la explanada municipal recibió a miles de asistentes que disfrutaron de presentaciones musicales, entre ellas la de Mexikan Salsa Brava, como parte de las actividades programadas para esta celebración.

Benjamín González Pérez, organizador del festival, informó que la programación contempla la participación de más de 200 artistas en 18 sedes del municipio. El encuentro cultural comenzó el 28 de octubre y concluirá el próximo 2 de noviembre con la presentación de la cantante Julieta Venegas.

Entre los artistas y agrupaciones que forman parte del programa se encuentran la Orquesta Nacional de Jazz, Tex Tex, Banda Bostik, Nina Galindo, Azuky, Patita de Perro, Son Rompe Pera, Yucatán A Go-Go, Sur 16 y Rod Levario, además de agrupaciones locales.

El organizador también señaló que los participantes del desfile elaboraron sus propios vestuarios y escenografías, con lo que se busca dar espacio a la creatividad y al trabajo de las comunidades. Otra de las actividades previstas son los talleres para elaborar pan de muerto, que comenzaron el 29 de octubre en dos hornos artesanales instalados en la explanada municipal.

Con música, representaciones artísticas y actividades tradicionales, el Festival “El Viento nos Une” busca reunir a las familias de Ecatepec y mantener vivas las costumbres relacionadas con el Día de Muertos, además de abrir espacios para artistas y colectivos del municipio.