Cierres en Paseo de la Reforma: ¿En qué partes está cerrado y cuáles son las alternativas viales este jueves 29 de octubre?

Cierran Paseo de la Reforma El Centro de Orientación Vial de la SSC CDMX comunicó que los carriles centrales en ambos sentidos de Avenida Paseo de la Reforma permanecen cerrados por retiro de estructura de un evento deportivo.

La mañana de este jueves trae consigo complicaciones viales en Av. Paseo de la Reforma, ya que las autoridades emprendieron el retiro de la estructura que se utilizó durante el Show Run del piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, llevado a cabo en la Ciudad de México el miércoles 28 de octubre.

A través de un comunicado previo al evento deportivo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX anticipó que el cierre en ambos carriles de la avenida se realizaría a partir de las 10:00 horas del miércoles hasta las 00:30 horas de hoy jueves. No obstante, el trabajo para retirar la estructura ha incrementado el tiempo de bloqueo, lo que ha ocasionado afectaciones a la rutina vial de la capital.

Cierres en Paseo de la Reforma: ¿dónde se ubican los bloqueos a la circulación?

De acuerdo con el comunicado más reciente del Centro de Orientación Vial de la SSC a través de su cuenta oficial en redes sociales, los carriles centrales en ambos sentidos de Paseo de la Reforma permanecen cerrados, así como sus distintos cruces entre la Glorieta del Ángel y Lieja.

#PrecauciónVial | Por retiro de logística, considera cerrada la circulación de carriles centrales en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma y en sus distintos cruces entre la Glorieta del Ángel y Lieja. #AlternativaVial Circuito Interior, Av. Chapultepec, Av. Insurgentes, Eje 2 y 3 Sur. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 29, 2026

La dependencia explicó que los bloqueos en Reforma este jueves 29 de octubre tienen por propósito el retiro seguro de la estructura que se instaló para el evento deportivo del aclamado piloto mexicano, ‘Checo’ Pérez, cuya exhibición automovilíztica abarcó desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia.

El cierre de esta importante avenida capitalina ha generado un severo embotellamiento en los carriles laterales, ruta en la que circula la Línea 7 del Metrobús. Según reportan usuarios y usuarias del transporte público de la CDMX, la afectación vial también ha causado fuertes retrasos y saturación en las líneas 3, 9, A y B del Metro.

¿Cuáles son las alternativas viales ante los cierres en Paseo de la Reforma?

Dado que los cierres en los carriles centrales de Avenida Paseo de la Reforma han causado severas afectaciones entre los conductores y conductoras de la Ciudad de México, así como la población que hace uso del transporte público Metrobús y Metro, las autoridades de orientación vial recomendaron hacer uso de alternativas viales; entre ellas, mencionaron:

Circuito Interior .

. Avenida Insurgentes .

. Avenida Chapultepec .

. Eje 2 Sur .

. Eje 3 Sur.

A pesar de que es común la alta afluencia de automóviles en las rutas alternas tras tomar el desvío que evita los cierres en Reforma, uno de los últimos reportes de OVIAL SSC en su cuenta oficial de redes sociales —emitido a las 07:44 horas de este jueves— señaló que Avenida Insurgentes presenta buen avance de circulación hacia la Avenida Chapultepec.