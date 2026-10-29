Lesionan a 114 policías con arma de fuego y atropellamiento en 2 años

Ataque Agresiones a policías. (Cuartoscuro)

Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son objeto de agresiones constantes. Al mismo tiempo, la adquisición de equipo de defensa como pistolas y revólveres ha disminuido con el paso de los años.

En todo el 2025, por atropellamiento, 53 policías de la SSC resultaron lesionados por esta causa, en tanto que 14 por arma de fuego. Del mismo modo, en ese año, cuatro PDI de la Fiscalía capitalina fueron blanco de disparos.

En 2026, hasta el cinco de octubre, la cifra de autoridades violentadas también representó indicadores importantes. De los elementos de la SSC atacados, seis fueron por disparo de arma de fuego y 36 más por atropellamiento. En el caso de la Fiscalía capitalina, un agente de la PDI fue baleado.

Aún con estas agresiones, la SSC tuvo bajas en el rubro de adquisición de armamento para equipar mejor a sus elementos. La partida 5511, destinada para el equipo de defensa y seguridad (armas cortas y largas) tuvo una reducción de más de 99 millones de pesos de 2025 a 2026, de 104 millones 96 mil 478 pesos a cuatro millones 783 mil 218 pesos, respectivamente.

También, la compra de materiales de seguridad pública (cartuchos) — unidad de munición completa para armas de fuego, el proyectil (la bala), la vaina o casquillo, la pólvora (carga propulsora) y el fulminante (cebo de ignición) — en la partida 2821, cayó más de 71 millones de pesos en el mismo periodo. Mientras que en 2025 se ejercieron 71 millones 944 mil tres pesos, al año siguiente se asignaron 512 mil 469 pesos.

El único rubro que tuvo un crecimiento presupuestal fue la partida 2831 para las prendas de protección para seguridad pública y nacional (chalecos, cascos y rodilleras). Con un aumento de 593 por ciento, en un año pasó de 15 millones 694 mil 730 pesos a 108 millones 699 mil 977 pesos.

Del mismo modo, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) — corporación de seguridad con funciones principales son brindar servicios de protección, vigilancia intramuros y extramuros, custodia de valores y mercancías, y apoyo en labores operativas a las secretarías de seguridad locales — también redujo su partida presupuestal para el armamento. En tanto que en 2024 se ejercieron 19 millones 15 mil 98 pesos, para el año siguiente el presupuesto fue de cero pesos, no hubo compras de armamento de cargo, equipo táctico y armas cortas.

Un año después, en 2026, se adjudicaron dos millones 928 mil 976 pesos, pero del primer año al último, aminoró 85 por ciento el presupuesto para esta partida.

La FGJCDMX gastó más de 67 millones de pesos para la adquisición de uniformes simples como chamarras, botas, pantalones y camisas durante los años 2024 y 2025, sin embargo, no se cuentan con registros para la compra de armamento de cargo como pistolas, fusiles, municiones y accesorios o armas cortas.

En 2024, la Fiscalía capitalina celebró el contrato FGJCDMX-076/2024 con la empresa KAR S.A, de C.V, por el concepto de “vestuario y uniformes”, por el monto de 62 millones 590 mil 812 pesos, para la adquisición de botas, camisas, chamarras, pantalones, playeras y zapatos tipo choclo.