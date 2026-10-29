Encuentran más comida para envenenar perros en CDMX: ¿Cómo puedes cuidar a tu mascota y qué hacer si ingiere algún objeto sospechoso?

Envenenamiento de comida para animales La Secretaría de Seguridad Ciudadana CDMX advierte de comida envenenada destinada a los animales de compañía.

Es común creer que una mascota criada en casa está lejos de sufrir algún accidente que ponga en peligro su vida, sin embargo, la reciente advertencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México respecto al hallazgo de comida envenenada para animales en las calles de la capital ha puesto en alerta miles de hogares habitados por perros, gatos u otras especies hogareñas que suelen tener paseos a la intemperie.

De acuerdo con el Código Penal de la CDMX, el envenenamiento de mascotas se considera un delito de crueldad y maltrato animal que podría castigarse con hasta 10 años de prisión, en caso de que prolonguen el sufrimiento de la criatura.

A pesar de que el crimen puede ser condenado, no siempre alivia la pena que la familia del animal de compañía tiene que atravesar tras su partida, por lo que también es importante conocer las medidas de emergencia para atender un envenenamiento y asegurar su vida el tiempo suficiente para que reciba la atención veterinaria correspondiente.

¿Están envenenando a los perros de CDMX? La SSC reporta el hallazgo de alimentos sospechosos en calles

Mediante su cuenta oficial en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) CDMX advirtió a la comunidad capitalina sobre el hallazgo de comida envenenada en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el reporte, el alimento sospechoso se encontraba en la calle Juan Escutia y Amatlán, por lo que se considera que la “trampa” fue colocada para los animales que pasean por la zona.

Policías de la #SSC tomaron conocimiento de un reporte en la calle Juan Escutia y Amatlán, colonia #Condesa, alcaldía @AlcCuauhtemocMx, donde un ciudadano indicó que observó en la banqueta un trozo de salami con una pastilla azul. Por lo que, ya se analizan las cámaras de vigilancia de la zona y se colabora con los vecinos del lugar. Además, en coordinación con la @FiscaliaCDMX de la Ciudad de México se continúan con las investigaciones correspondientes. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 29, 2026

“Un ciudadano indicó que observó en la banqueta un trozo de salami con una pastilla azul”, describió el reporte de la dependencia, por lo que emprendieron el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona y colaboran con las personas vecinas para encontrar al responsable de colocar el alimento adulterado.

La SSC añadió que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no obstante, las recomendaciones generales incentivan a la población a mantenerse alerta durante los paseos con sus mascotas para advertir la ingesta de comida sospechosa.

¿Cuáles son las sanciones en la CDMX por envenenar a una mascota?

En la Ciudad de México, envenenar a un animal se castiga como un delito de crueldad y maltrato animal en el Código Penal Local, cuyas sanciones dependen del daño causado a la criatura:

Si el envenenamiento causa lesiones que no ponen en riesgo su vida: La pena es de 6 meses a 2 años de prisión , además de una multa de 50 a 100 días.

La pena es de 6 , además de una multa de 50 a 100 días. Si causa el fallecimiento del animal: La pena es de 2 a 4 años de prisión y una multa de 200 a 400 días.

La pena es de y una multa de 200 a 400 días. Uso de métodos que prolonguen la agonía: La pena aumenta hasta los 10 años de prisión.

En caso de que la persona acusada tenga animales bajo su cuidado, el juez puede ordenar el aseguramiento de éstos.

¿Cuáles son los síntomas de envenenamiento en perros o gatos?

El hallazgo reciente de la SSC en la colonia Condesa de la Ciudad de México ha puesto nuevamente en alerta a los hogares con animales de compañía, por lo que es esencial reconocer las señales de intoxicación y saber cómo actuar mientras se consigue la atención profesional correspondiente. Al igual que una vida humana, los primeros auxilios en una mascota pueden marcar la diferencia.

En primera instancia, los síntomas de envenenamiento en perros y gatos pueden variar dependiendo de la sustancia, la cantidad y la vía de exposición. No obstante, existen algunas señales de alerta que los tutores o tutoras deben conocer:

Vómitos y diarrea , en ocasiones con sangre .

, en ocasiones con . Salivación excesiva .

. Temblores , convulsiones o rigidez muscular .

, convulsiones o . Desorientación , debilidad o dificultad para caminar.

, debilidad o dificultad para caminar. Respiración dificultosa .

. Pupilas dilatadas o cambios repentinos de comportamiento .

. Irritación de la piel , inflamación del rostro o molestias en los ojos.

, inflamación del rostro o molestias en los ojos. Pérdida del apetito o cambios inusuales en la sed.

La presencia de convulsiones, pérdida de conciencia o dificultaes para respirar requiere atención veterinaria inmediata. En estos casos, es importante llamar al hospital o clínica de urgencias antes o durante el traslado, siempre que sea posible hacerlo de forma segura.

¿Qué hacer si mi perro o gato fue envenenado? Medidas de emergencia para cuidar a tu mascota

La primera medida es alejar al animal de la sustancia sospechosa para evitar una mayor exposición. Si el producto está en el suelo o en un recipiente accesible, retíralo con precaución para evitar que otras mascotas entren en contacto con el material.

Después, sigue estas recomendaciones:

Busca atención veterinaria de inmediato. Incluso a través de llamada, explica al o la profesional qué pudo haber ingerido tu mascota, hace cuánto tiempo ocurrió y qué síntomas presenta.

Incluso a través de llamada, explica al o la profesional qué pudo haber ingerido tu mascota, hace cuánto tiempo ocurrió y qué síntomas presenta. No provoques el vómito por tu cuenta, principalmente si tu perro o gato está semiinconsciente o desmayado . Esta práctica puede agravar las lesiones si se trata de una sustancia corrosiva o provocar que la sustancia llegue a sus pulmones.

. Esta práctica puede agravar las lesiones si se trata de una sustancia corrosiva o provocar que la sustancia llegue a sus pulmones. No administres remedios caseros. Evita dar leche, aceite, medicamentos humanos u otros alimentos, ya que pueden empeorar el cuadro clínico.

Evita dar leche, aceite, medicamentos humanos u otros alimentos, ya que pueden empeorar el cuadro clínico. Sigue las instrucciones de la persona profesional. Si el veterinario o veterinaria indica que debes hacer vomitar a tu mascota, tienes que seguir las pautas apropiadas tal como las describa.

Durante la llamada, ten a la mano información sobre la especie, edad y peso aproximado de tu mascota, así como información sobre la sustancia involucrada, la cantidad que pudo haber ingerido y el tiempo transcurrido desde el incidente.