Proponen impulsar comercio y turismo para recuperar el Centro de Azcapotzalco

Morena lidera encuestas en Azcapotzalco, rumbo a elecciones 2027

El concejal de Azcapotzalco, Fernando Rosique, propuso impulsar una estrategia de recuperación del centro de la demarcación mediante el fortalecimiento del comercio local, el apoyo a micro y pequeñas empresas y la promoción turística de sus barrios tradicionales y espacios históricos.

Durante la décimo segunda sesión ordinaria del Concejo de la alcaldía, celebrada el 22 de octubre, el funcionario destacó el potencial cultural e histórico de la zona y planteó aprovecharlo para atraer visitantes y generar actividad económica en beneficio de los negocios locales.

Rosique señaló que la estrategia busca fortalecer los emprendimientos vinculados con el consumo local y promover recorridos por los barrios tradicionales, museos, templos y monumentos de Azcapotzalco.

Recordó que la demarcación fue la antigua capital del imperio tepaneca, gobernado en su periodo de mayor esplendor por Tezozómoc, además de contar con un patrimonio arquitectónico que, consideró, puede aprovecharse para impulsar el turismo.

“Propusimos una estrategia de recuperación del Centro de Azcapotzalco, la cual refuerza la idea de fortalecer a la micro y mediana empresa, al comercio local y al turismo”, afirmó.

Como parte de los acuerdos abordados durante la sesión, se planteó establecer medidas para ordenar la movilidad en la zona centro, particularmente mediante la definición de horarios y dimensiones para los vehículos de reparto de mercancías.

También se propuso incentivar la inversión para recuperar y mantener el Jardín Hidalgo, así como los andadores y jardines aledaños, con el propósito de mejorar las condiciones del espacio público.

Otro de los planteamientos fue homologar las fachadas de los comercios ubicados en el perímetro de la avenida Azcapotzalco y en los alrededores del Mercado 35.

Las propuestas buscan atender distintos aspectos de la zona, desde la actividad comercial y la movilidad hasta la conservación de los espacios públicos. Sin embargo, el boletín no precisa los plazos, los recursos ni las dependencias responsables de ejecutar las medidas planteadas.

Promueven sustentabilidad entre estudiantes

Por otra parte, Rosique participó en la Feria de la Sustentabilidad realizada en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) Miguel Othón de Mendizábal, donde se llevaron a cabo charlas sobre cambio climático y el programa Jardines para la Vida.

El concejal señaló que la participación de los estudiantes es relevante para atender los problemas ambientales y fomentar acciones de cuidado del entorno. Al término de la jornada, recibió un reconocimiento por parte de la comunidad del plantel por su interés en el cuidado del medio ambiente.