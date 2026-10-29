Nadadores de Huixquilucan consiguen 169 medallas y clasifican al Campeonato Estatal Oro 2026

Nadadores de Huixquilucan consiguieron un total de 169 medallas durante competencias locales, resultado que les permitió obtener su clasificación al Campeonato Estatal Oro 2026, de acuerdo con información del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Los deportistas que entrenan en las albercas municipales destacaron por su participación en las competencias, en las que demostraron sus habilidades en la natación, así como la preparación y disciplina que han mantenido durante sus entrenamientos.

De las 169 medallas obtenidas, 54 fueron de oro, 54 de plata y 61 de bronce. Estos resultados reflejan el desempeño de los equipos municipales y el trabajo que realizan los nadadores para mejorar sus marcas y competir en diferentes pruebas de esta disciplina.

Con estos logros, los atletas consiguieron avanzar al Campeonato Estatal Oro 2026, una nueva oportunidad para demostrar su nivel deportivo y representar al municipio de Huixquilucan frente a competidores de otras localidades del Estado de México.

El DIF municipal reconoció el esfuerzo de las y los participantes, además de felicitar a quienes consiguieron medallas y aseguraron su lugar en la siguiente competencia. También destacó la importancia de la participación de entrenadores y familiares, quienes acompañan a los deportistas durante su preparación.

La institución señaló que la dedicación y la constancia son elementos importantes para alcanzar resultados en el deporte, pues los avances de los nadadores requieren preparación continua y compromiso con sus objetivos.

Asimismo, el reconocimiento a los atletas busca motivar a más personas a practicar actividades físicas y participar en disciplinas deportivas, especialmente entre niñas, niños y jóvenes que buscan desarrollar sus habilidades.

Las albercas municipales representan espacios para la práctica de la natación y la formación de deportistas que pueden competir en distintos niveles. A través de estos espacios, los participantes tienen la oportunidad de fortalecer sus capacidades físicas, mejorar su técnica y adquirir experiencia en competencias.

El DIF Huixquilucan reiteró su compromiso de continuar impulsando el deporte y apoyar la formación de atletas en el municipio, con el objetivo de generar oportunidades para que más habitantes desarrollen sus talentos.

La clasificación al Campeonato Estatal Oro 2026 representa un nuevo reto para los nadadores, quienes buscarán mantener el buen desempeño mostrado en las competencias anteriores.

Con las 169 preseas obtenidas, los equipos de Huixquilucan suman un resultado destacado para el deporte municipal. Ahora, los atletas tendrán la oportunidad de continuar su preparación y buscar nuevos logros en la competencia estatal, con el respaldo de sus entrenadores y familias.