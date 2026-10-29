Delfina Gómez entrega 11.4 millones de pesos a 47 instituciones de asistencia privada

El gobierno del Estado de México destinó 11 millones 456 mil 442 pesos a 47 Instituciones de Asistencia Privada (IAP), mediante estímulos económicos de hasta 300 mil pesos por organización, para fortalecer los proyectos y ampliar los servicios que ofrecen a personas en situación de vulnerabilidad.

Los recursos corresponden al Programa para el Bienestar de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México y están dirigidos a respaldar la atención de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios, migrantes y otros sectores prioritarios.

En la entrega de los apoyos, realizada en el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez explicó que el presupuesto destinado al programa aumentó respecto al inicio de su administración, cuando se asignaban aproximadamente seis millones de pesos. Para este año, el monto supera los 11 millones de pesos.

La mandataria también expresó su compromiso de ampliar los recursos durante el próximo año, aunque no precisó la cantidad que se prevé destinar.

“Ustedes nos inspiran a seguir fortaleciendo una política humanista basada en la vocación de servicio, el compromiso social y la cercanía con la ciudadanía”, expresó Delfina Gómez ante representantes de las organizaciones beneficiarias.

Las instituciones acompañadas por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) atienden directamente a 481 mil personas, benefician de manera indirecta a 1.4 millones y generan más de mil empleos formales.

Destacan atención de organizaciones civiles

El secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, afirmó que los estímulos representan un reconocimiento a las organizaciones y a las personas que realizan labores de asistencia social, así como un respaldo para mantener y ampliar sus actividades.

La JAPEM, organismo sectorizado a la Secretaría de Bienestar, acompaña a las instituciones que prestan estos servicios en la entidad.

Delfina Gómez entregó apoyos simbólicos a seis instituciones de asistencia privada, en representación de las 47 organizaciones que recibirán los recursos económicos.

La gobernadora sostuvo que la colaboración entre las autoridades y las organizaciones civiles permite atender necesidades de distintos sectores de la población y señaló que el programa busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes requieren asistencia.

“Es un acto que hacemos como Gobierno ante una justicia social, para apoyar a quienes menos tienen, y un ejemplo de que la sensibilidad, la cercanía y el trabajo en equipo construyen prosperidad”, afirmó.

Al encuentro acudieron integrantes del gabinete estatal, legisladores locales, autoridades del Poder Judicial, personal de la JAPEM y cerca de 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Al finalizar, la mandataria expresó sus condolencias a familiares y amigos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como un referente de la izquierda mexicana, por su fallecimiento.