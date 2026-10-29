Brugada inaugura Casa de las Tres R’s en GAM con inversión de 25 millones de pesos

La Ciudad de México destinará más de 12 mil millones de pesos a la construcción del Sistema Público de Cuidados, que contempla la creación de 32 nuevas Casas de las Tres R’s y 64 estancias infantiles, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada durante la inauguración de la Casa Ángela Davis, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El nuevo espacio, ubicado en la colonia Nueva Tenochtitlán, requirió una inversión de 25 millones de pesos y cuenta con servicios gratuitos dirigidos a mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, con el objetivo de reducir el tiempo que las familias dedican a las labores domésticas y de cuidado.

La Casa de las Tres R’s dispone de consultorios médicos, servicios de nutrición, laboratorio clínico, mastografía, rehabilitación física, hidroterapia, atención psicológica y gerontológica, así como espacios para el cuidado infantil y un centro multisensorial para personas con neurodivergencias.

También cuenta con el Centro Colibrí, para la atención de personas con problemas relacionados con el consumo de sustancias, y servicios de acompañamiento para mujeres víctimas de violencia.

Brugada inaugura Casa de las Tres R’s en GAM con inversión de 25 millones de pesos

Sus instalaciones cuentan con una lavandería comunitaria, una cocina popular con alimentos subsidiados y espacios de autocuidado para mujeres. El propósito es que las personas que habitualmente asumen las responsabilidades del hogar puedan disponer de más tiempo para estudiar, trabajar, descansar o desarrollar actividades personales.

En contexto del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, Clara Brugada señaló que las mujeres en situación de mayor pobreza pueden dedicar más de 63 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados. Añadió que, en promedio, una mujer que cumple una jornada laboral de ocho horas destina otras cinco horas a las actividades del hogar.

“Más de dos millones de mujeres en esta ciudad sufren pobreza de tiempo”, afirmó la mandataria, quien sostuvo que la nueva infraestructura busca reducir esa desigualdad y avanzar hacia una distribución más equitativa de las responsabilidades entre las familias, la sociedad y el gobierno.

La jefa de Gobierno explicó que el nombre de las Casas de las Tres R’s responde a tres objetivos: reconocer el trabajo de cuidados, redistribuirlo entre hombres y mujeres y reducir el tiempo que requiere mediante servicios públicos.

Brugada inaugura Casa de las Tres R’s en GAM con inversión de 25 millones de pesos

Sistema para repartir las tareas de cuidado

Clara Brugada anunció que su administración convocará a un proceso participativo para integrar el primer Consejo del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, en el que participarán personas cuidadoras y quienes reciben cuidados.

Con este organismo, explicó, el gobierno capitalino buscará incorporar otras dos R a su política: remunerar el trabajo de cuidados y representar a quienes lo realizan en las decisiones públicas.

La mandataria recordó que ya opera un programa de apoyo económico para personas que se dedican de tiempo completo al cuidado de familiares que necesitan asistencia.

También señaló que el Congreso capitalino aprobó por unanimidad una reforma constitucional propuesta por su administración para establecer un horizonte de erradicación de la división sexual del trabajo y obligar a los gobiernos a ampliar la infraestructura pública destinada a los cuidados.

Otro de los objetivos de las nuevas instalaciones será atender las necesidades de la población adulta mayor. De acuerdo con las cifras mencionadas por Brugada, en los últimos diez años la población menor de edad y joven disminuyó 15 por ciento, mientras que la de personas mayores de 65 años aumentó 47 por ciento.

Por ello, instruyó a los responsables de las obras públicas a considerar el cambio demográfico en el diseño de las próximas Casas de las Tres R’s y de los espacios ubicados en las Utopías, con más áreas para la convivencia, atención y desarrollo de las personas mayores.

La Casa Ángela Davis cuenta con una Casa de Día en la que personal de psicología y gerontología ofrece atención orientada a preservar la autonomía de las personas mayores y prevenir el deterioro cognitivo. Además, el área de rehabilitación incluye equipos para ejercicios físicos y tratamientos de hidroterapia.

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La secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, explicó durante el recorrido que el inmueble ofrece consulta general, orientación nutricional, atención para la salud de las mujeres y análisis clínicos. Los servicios, dijo, buscan promover la prevención y facilitar el acceso a la atención médica.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, señaló que el espacio representa una alternativa para las personas que durante años han dedicado buena parte de su tiempo a cuidar a sus familiares.

“Nadie debería tener que elegir entre cuidar a alguien que ama y construir su propio futuro”, expresó al referirse a la necesidad de que las tareas domésticas y de asistencia no limiten las oportunidades laborales, educativas y personales de las mujeres.

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La directora de la División de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ana Güezmes García, destacó que la Ciudad de México reconoció el derecho al cuidado en su Constitución y consideró necesario traducir ese principio en servicios e infraestructura.

También llamó a los hombres y a los jóvenes a participar en una reorganización social que distribuya de manera más equitativa estas responsabilidades.

La casa lleva el nombre de Ángela Davis, filósofa, feminista y activista afroestadounidense, en reconocimiento a su lucha contra el racismo y la opresión. Brugada recordó que Davis expresó su solidaridad con jóvenes mexicanos asesinados durante el Halconazo de 1971 y sostuvo que el espacio busca vincular esa trayectoria con la defensa de los derechos y las libertades.

“Durante siglos, las mujeres han sostenido al mundo; ha llegado la hora de que el mundo sostenga a las mujeres”, afirmó la jefa de Gobierno al concluir la inauguración.