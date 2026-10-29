IECM abre convocatoria para integrar Consejos Distritales rumbo a las elecciones de 2027





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió la convocatoria para seleccionar a las personas que integrarán los 33 Consejos Distritales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, mediante un procedimiento que contempla medidas de nivelación para favorecer la participación de jóvenes y personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

La convocatoria prevé la designación de 198 personas consejeras propietarias y 198 suplentes, además de la conformación de listas de reserva para cubrir posibles vacantes.

Las personas de entre 18 y 29 años al cierre del registro que no hayan ocupado previamente una consejería distrital propietaria en procesos electorales federales o locales tendrán una modalidad diferenciada de evaluación curricular.

En estos casos, la valoración se basará exclusivamente en el factor de escolaridad, cuyo resultado se convertirá proporcionalmente a una escala de cero a 10 puntos.

Del mismo modo, se aplicará una entrevista diferenciada que tomará en cuenta el contexto de las personas aspirantes, con las mismas competencias y criterios objetivos establecidos para el resto de las candidaturas.

Se procurará que cada uno de los 33 Consejos Distritales incluya al menos a una persona joven entre sus seis integrantes propietarios. El proceso también contempla medidas para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas integrantes de grupos de atención prioritaria.

Cabe mencionar que los Consejos Distritales son órganos colegiados temporales que intervienen en la preparación, organización y vigilancia de los comicios dentro de sus respectivas demarcaciones territoriales.

Entre sus funciones se encuentran dar seguimiento a la jornada electoral, recibir los paquetes y la documentación electoral, realizar los cómputos distritales y, cuando corresponda, declarar la validez de las elecciones y entregar las constancias respectivas.

Cada consejo estará integrado por seis personas propietarias y seis suplentes, de acuerdo con el esquema establecido para el proceso electoral local.

Los requisitos para participar son tener nacionalidad mexicana, contar con vecindad en la Ciudad de México y una residencia ininterrumpida de al menos seis meses, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y disponer de una credencial para votar vigente con domicilio en la capital, además de cumplir las demás condiciones previstas en la convocatoria.

El procedimiento de selección comprende el registro de aspirantes, el cotejo documental, un curso de inducción al cargo, la valoración curricular, las entrevistas, la publicación de resultados finales y la designación de las personas seleccionadas.

El registro concluirá a las 24:00 horas del 3 de noviembre de 2026 y deberá realizarse mediante el Sistema de Selección y Designación de Consejeras y Consejeros Distritales (SISCOD 2026-2027), disponible en el sitio oficial del IECM.

Al inscribirse, las personas aspirantes podrán indicar el Consejo Distrital en el que desean participar y señalar si aceptan ser consideradas para cubrir una eventual vacante en otra demarcación, en caso de formar parte de una lista de reserva.

Las bases, los requisitos, la documentación necesaria y el calendario del proceso pueden consultarse en el micrositio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 del IECM.