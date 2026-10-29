Janecarlo Lozano instala nuevo Sendero de Paz en la carretera Tenayuca-Chalmita

Janecarlo Lozano instala nuevo Sendero de Paz

Con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de seguridad de las familias, Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, inauguró un nuevo Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza de cuatro kilómetros sobre la carretera Tenayuca-Chalmita, en Cuautepec. Su gobierno instaló mil 200 luminarias, pintaron murales en fachadas y se realizaron trabajos de repavimentación, balizamiento de banquetas y pasos peatonales, además de colocar nueva señalización vehicular.

La intervención abarca desde la Calzada Cuautepec hasta avenida Roberto Iglesias y se conecta con el sendero de avenida Puerto Mazatlán, lo que amplía la red de corredores recuperados en esta zona.

Estas intervenciones permiten recorrer trayectos mejor iluminados y vialidades en mejores condiciones para estudiantes, trabajadores, mujeres, personas adultas mayores y habitantes que diariamente se desplazan por Cuautepec.

El proyecto forma parte de la estrategia Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, que se basa en lograr la recuperación del espacio público para mejorar las condiciones en las que la población utiliza las calles.

La instalación de luminarias es uno de los componentes centrales de este programa, debido a que permite mejorar la visibilidad en los trayectos peatonales y vehiculares.

Los trabajos de pavimentación, balizamiento y señalización, contribuyen a ordenar la circulación y hacer más visibles los cruces y espacios destinados a los peatones.

La inauguración de este corredor se suma a la estrategia territorial de Janecarlo Lozano, cuya meta es construir 300 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza en Gustavo A. Madero.

Actualmente, la alcaldía tiene un avance de 110 kilómetros recuperados mediante la estrategia de senderos, con intervenciones destinadas a mejorar el alumbrado y las condiciones de los espacios públicos.

Estas obras forman parte de una política de recuperación urbana que busca atender las necesidades de movilidad, iluminación y mejoramiento de los espacios públicos en diferentes puntos de la demarcación.