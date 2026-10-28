Día de Muertos en Mixquic 2026: cómo llegar, actividades, fechas y horarios (Daniel Augusto)

Con motivo del Día de Muertos, el pueblo de San Andrés Mixquic, en Ciudad de México, tendrá múltiples actividades por la conmemoración de las almas que regresan del Mictlán a visitar a su familia y seres queridos.

Te presentamos el calendario de actividades que tendrá uno de los siete pueblos originarios de Tláhuac, famoso por su celebración de esta festividad.

Fechas y horarios de actividades en Mixquic

Las actividades en el pueblo de San Andrés Mixquic iniciarán desde el jueves 29 de octubre y concluirán el lunes 2 de noviembre, siguiendo el siguiente calendario:

Jueves 29 de octubre. Llamado a las Ánimas, donde las familias de las y los difuntos visitarán el panteón para limpiar, arreglar y decorar las tumbas durante todo el día.

Sábado 31 de octubre. Llamado a los Niñas y Niños, aquí se recibirán las almas de las infancias con un camino de pétalos blancos y dulces.

Sábado 31 de octubre. Rodada del Mictlán, teniendo distintos horarios y puntos de partida como Plaza Tlaxcoaque (19:00 horas), Pilares Cocodrilo (20:20 horas) y Pilares Selene (21:10 horas) para llegar a Mixquic, solo necesitará una bicicleta y herramientas básicas en caso de imprevistos.

Del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre. Juego de Pelota Prehispánica, con distintas presentaciones del deporte a cargo del Patronato de San Andrés de Mixquic con funciones desde las 18:00 hasta las 21:00 horas en distintas partes del pueblo.

Domingo 1 de noviembre. Llegada de Adultos, las personas esperan el alma de las personas fallecidas con una ofrenda, para una una buena llegada y estadía en este lado.

Lunes 2 de noviembre. La Alumbrada, a partir de las 19:00 horas el pueblo apaga todo tipo de luces artificiales, dejando el panteón de San Andrés Apóstol iluminado por las veladoras y cirios. Las familias se reúnen alrededor de las tumbas de sus seres queridos para compartir alimentos y bebidas que disfrutaban en vida.

¿Cómo se llega a San Andrés Mixquic?

El pueblo de San Andrés Mixquic se encuentra al suroriente de la alcaldía Tláhuac, CDMX, con cercanía al Estado de México en la zona chinampero del antiguo Lago de Texcoco; para llegar al lugar desde automóvil puedes tomar Periférico Sur hacia avenida Tláhuac o la carretera Chalco-Mixquic desde la México-Puebla.

Otra opción es el servicio de la Línea 12 del Metro hasta la estación Tláhuac, posteriormente deberás tomar un autobús con servicio directo al pueblo.