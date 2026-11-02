Alcalde de Atizapán atiende propuestas ciudadanas para mejorar servicios Públicos y Educativos

Alcalde de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez

El alcalde de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez, encabezó la Décima Primera Sesión de Cabildo Abierto, en la que habitantes del municipio expusieron propuestas para atender necesidades relacionadas con los servicios públicos, la recuperación de espacios comunitarios y la educación.

Durante la sesión, tres ciudadanos presentaron iniciativas dirigidas a mejorar la atención de las personas adultas mayores en Tesorería, construir un parque lineal en Pedregal de Atizapán y habilitar un aula maker en una escuela de Barrio Norte.

Atención para adultos mayores

Norma Olivia Hernández Mora, vecina del fraccionamiento Lomas de Atizapán, propuso adecuar las condiciones de atención para las personas adultas mayores que acuden a realizar trámites a Tesorería.

Entre sus planteamientos solicitó instalar sillas bajo techo, proporcionar agua y habilitar filas preferenciales. También propuso contar con un botiquín y capacitar al personal para ofrecer un servicio más accesible y adecuado a las necesidades de este sector.

Parque lineal

Por su parte, Benito Badillo Benettez, habitante del fraccionamiento Pedregal de Atizapán, pidió construir un parque lineal para contar con un espacio destinado a la convivencia vecinal, la actividad física y el desarrollo comunitario.

Explicó que la propuesta se ha impulsado durante más de una década y podría beneficiar a alrededor de 600 personas de la zona y comunidades cercanas. También señaló que el fraccionamiento, con 55 años de existencia, no cuenta actualmente con un parque.

Aula maker para una escuela

En materia educativa, Alfonso Romero Leana, de la colonia Barrio Norte, planteó crear un aula maker en la escuela Pioneros del Cooperativismo, donde estudian 435 alumnos.

Explicó que este modelo busca fomentar el aprendizaje práctico y creativo, mediante actividades en las que los estudiantes participan directamente en la construcción de conocimientos. Por ello, solicitó el respaldo necesario para concretar el proyecto.

Defensoría de Derechos Humanos

En la Septuagésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del Ayuntamiento escucharon las propuestas de trabajo de las tres personas que participan en el proceso para ocupar la titularidad de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

La maestra en Derecho Penal Clara Camacho Méndez propuso colocar los derechos humanos como eje de las políticas públicas municipales, desde su diseño hasta su evaluación. También planteó coordinar las capacidades institucionales y establecer mecanismos para medir los resultados de las acciones en esta materia.

El doctor en Educación José Eleazar Márquez Suárez presentó una propuesta basada en tres ejes para fortalecer la justicia de proximidad. Entre sus planteamientos destacó certificar las competencias de los servidores públicos y promover la empatía y el trato digno en los distintos espacios de atención municipal.

Por su parte, el licenciado en Derecho Octavio Flores Ávalos propuso consolidar un municipio incluyente, con los derechos humanos como fundamento de las acciones gubernamentales. Entre sus iniciativas mencionó capacitar y certificar al personal que brinda atención en las escuelas, crear el programa Club Amigos de Justino para fomentar el sentido de pertenencia en materia de derechos humanos y habilitar espacios libres de violencia.

Con estas participaciones, el Ayuntamiento abrió espacios para conocer tanto las necesidades planteadas por los habitantes como las propuestas de quienes buscan encabezar la Defensoría Municipal de Derechos Humanos.