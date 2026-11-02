¿A qué hora cierran el Metro hoy? Horario de este lunes 2 de noviembre (Andrea Murcia Monsivais)

Con motivo del Día de Muertos, es muy común que los algunos servicios de transporte público tengan alguna variación en su estado de servicio.

Aquí te presentamos los horarios del Metro y Metrobús en CDMX, hoy lunes 2 de noviembre.

¿A qué hora cierra el Metro hoy lunes 2 de noviembres?

De acuerdo con información oficial, el día de hoy lunes 2 de noviembre, el Metro de Ciudad de México estará funcionando en su horario habitual, por lo que el servicio concluirá a las 00:00 horas.

Los últimos trenes de cada línea salen de las estaciones terminales en punto de las 00:00 horas.

Cada viaje tiene un costo de $5 pesos por persona; también, otorga acceso gratuito a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños menores de 5 años, jóvenes de INJUVE y policías uniformados.

¿Cómo se encuentra el estado de servicio del Metro?

Actualmente, el servicio se mantiene regular sin ninguna afección en todas sus líneas:

Línea 1 , de Pantitlán a Observatorio.

, de Pantitlán a Observatorio. Línea 2 , de Cuatro Caminos a Tasqueña.

, de Cuatro Caminos a Tasqueña. Línea 3 , de Indios Verdes a Universidad.

, de Indios Verdes a Universidad. Línea 4 , de Martín Carrera a Santa Anita.

, de Martín Carrera a Santa Anita. Línea 5 , de Pantitlán a Politécnico.

, de Pantitlán a Politécnico. Línea 6 , de El Rosario a Martín Carrera.

, de El Rosario a Martín Carrera. Línea 7 , de El Rosario a Barranca del Muerto.

, de El Rosario a Barranca del Muerto. Línea 8 , de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917.

, de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917. Línea 9 , de Pantitlán a Tacubaya.

, de Pantitlán a Tacubaya. Línea 12 , de Tláhuac a Mixcoac.

, de Tláhuac a Mixcoac. Línea A , de Pantitlán a La Paz.

, de Pantitlán a La Paz. Línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca.

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se encuentra dando servicio.

Horario y afecciones del Metrobús

Igualmente, el Metrobús dará servicio hasta las 00:00 horas. Las líneas 1, 2, 3 y 4 mantienen un servicio regular sin estaciones afectadas.

En la Línea 5, de Preparatoria 1 a Río de Los Remedios, las estaciones Preparatoria 3 y San Juan de Aragón se mantienen sin servicio por eventos temporales.

Mientras que en la Línea 6, de El Rosario a Villa de Aragón, presenta congestionamiento vial, afectado a la estación Instituto del Petróleo; e intervenciones en las estaciones Hospital Infantil La Villa y De los Misterios, por lo que se encuentran sin servicio.

La Línea 7, de Campo Marte a Indios Verdes, las estaciones De los Misterios y Gustavo A. Madero también se mantienen sin servicio por intervenciones en sus carriles.