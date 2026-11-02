ONU-Hábitat reconoce rehabilitación de la fuente Iztaccíhuatl en Cuauhtémoc





La rehabilitación de la fuente Iztaccíhuatl, ubicada en la calle de Ámsterdam, fue reconocida por ONU-Hábitat como una de las iniciativas que contribuyen al mejoramiento de la infraestructura urbana y la calidad de vida en las ciudades, informó la alcaldía Cuauhtémoc.

La intervención forma parte del programa Renace Cuauhtémoc, impulsado por la administración de Alessandra Rojo de la Vega, y fue incluida en Urban October 2026, una plataforma del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos que da visibilidad a proyectos relacionados con el desarrollo urbano sostenible.

Los trabajos en la fuente contemplan la restauración de mosaicos de época, alfardas y aplanados, así como mejoras en la iluminación. De acuerdo con la información de la demarcación, las labores buscan conservar los elementos originales de la estructura y recuperar el espacio para el uso de habitantes y visitantes.

Urban October se realiza cada año durante octubre y reúne iniciativas de distintas ciudades enfocadas en atender los desafíos urbanos y mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. La inclusión del proyecto de la fuente Iztaccíhuatl permite dar difusión internacional a las acciones de conservación del patrimonio y recuperación de espacios públicos realizadas en la alcaldía.

A través de Renace Cuauhtémoc, la demarcación reportó la intervención de más de 500 espacios públicos y la repavimentación de más de 60 calles en sus 33 colonias.

A estas acciones se suma el programa Brilla Cuauhtémoc, que registra 60 mil luminarias nuevas o rehabilitadas, según el balance presentado por la administración durante su segundo año de gobierno.

La alcaldía también señaló que en los trabajos de recuperación y mantenimiento participan habitantes de las colonias, organizaciones y empresas privadas. Entre las colaboraciones mencionó a BBVA México, en Plaza Lieja, así como a Aspen Institute, Amazon México y Musco Internacional, en el Parque Pentatlón.

La fuente Iztaccíhuatl es uno de los espacios considerados dentro de estas intervenciones, que tienen como objetivo mantener en condiciones adecuadas sitios representativos de la demarcación y preservar su patrimonio urbano.