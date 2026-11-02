Localizan toma clandestina de hidrocarburo en nave industrial de Ecatepec

Una toma clandestina utilizada para extraer y transportar hidrocarburo de manera ilegal fue localizada en una nave industrial de la colonia El Charco, a un costado del Gran Canal, donde autoridades encontraron una pipa con combustible y diversos contenedores con productos de limpieza que presuntamente eran utilizados para disminuir el olor a combustible.

El hallazgo ocurrió luego de que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) reportara un fuerte olor a hidrocarburo debajo de la autopista Siervo de la Nación, entre avenida Sonora y Oaxaca, por lo que elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal acudieron para revisar la zona.

Durante la inspección se confirmó la existencia de una toma clandestina conectada mediante una manguera de alta resistencia de aproximadamente 400 metros de longitud, que conducía el combustible hasta una nave industrial sin razón social.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, Marina, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes desplegaron un operativo de seguridad para apoyar las labores de Pemex y evitar riesgos para las personas que transitaran por el área.

Joel Hernández, subdirector de Análisis de Riesgos de Protección Civil Municipal, explicó que al interior del inmueble, de aproximadamente 100 metros cuadrados, fue localizada una pipa con capacidad para 30 mil litros, la cual contenía hidrocarburo a tres cuartas partes de su capacidad.

Asimismo, los elementos encontraron una oquedad hasta donde llegaba la manguera conectada a una bomba, mediante la cual se transportaba el combustible desde la toma clandestina hasta el interior de la nave.

Durante la revisión también fueron ubicados 40 contenedores de mil litros cada uno, que almacenaban productos de limpieza, suavizantes y aromatizantes, los cuales presuntamente eran utilizados para tratar de disminuir el fuerte olor a hidrocarburo en el inmueble.

Ante el hallazgo, personal de Protección Civil, Bomberos, Normatividad, Prevención y Riesgos realizó una valoración de las condiciones del lugar para determinar si existía algún peligro para los habitantes de la zona.

Después de la inspección, las autoridades descartaron riesgos para la población, debido a que Pemex realizó la clausura de la toma clandestina y no se localizaron viviendas cercanas al inmueble, por lo que no fue necesario realizar evacuaciones.

Mientras se desarrollaban los trabajos, elementos de la Policía Municipal, particularmente del sector 18, Marina y Guardia Nacional establecieron un cerco de seguridad perimetral para impedir el paso de personas ajenas al operativo y prevenir posibles accidentes.

Finalmente, el inmueble quedó bajo resguardo de personal de Pemex y Bomberos, en espera de la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que se encargará de realizar las diligencias correspondientes y proceder con el aseguramiento del predio.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar quiénes son los responsables de la extracción y traslado ilegal del hidrocarburo, así como las actividades que se realizaban dentro de la nave industrial.