Tras denuncias, IECM dicta medidas contra propaganda de López Casarín en 17 ubicaciones

Además de mantas en puentes, se colocaron totems en postes, calcomanías y espectaculares. Foto: @ernestohv7

La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) determinó iniciar un procedimiento especial sancionador contra el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, por la publicidad difundida con motivo de su segundo informe de gobierno y ordenó retirar propaganda, al advertir posibles elementos de promoción personalizada y una probable vulneración a las reglas de difusión de informes de labores.

Durante una sesión urgente, la Comisión determinó iniciar un procedimiento especial sancionador derivado de la queja 215/2026, en la que se denunció la publicidad difundida con motivo del segundo informe del alcalde.

La queja fue ingresada por la diputada local panista del PAN, Liz Salgado, en el marco del informe de Gobierno de López Casarín, presentado el martes 27 de octubre; además, vecinos de la demarcación también han cuestionado el despliegue de espectaculares y mantas con la imagen personal del alcalde y exigen que no se gaste el presupuesto público en publicidad, pues la alcaldía tiene problemas de infraestructura y otras necesidades.

De acuerdo con lo expuesto por las consejerías electorales, en los anuncios destacan cuatro elementos: la fotografía de López Casarín, su apellido, el cargo que ocupa y un número 27 de grandes dimensiones. En contraste, la referencia al informe de labores aparece en un espacio considerablemente menor.

La Comisión consideró que esta composición podría representar una sobreexposición de la imagen del funcionario y justificar el inicio del procedimiento por promoción personalizada, así como por la probable vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

Publicidad fuera de la demarcación

También identificó una posible irregularidad en la difusión de los informes de labores, luego de constatar la colocación de publicidad en una pantalla electrónica de la estación Tacubaya del Metro, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, fuera del territorio que gobierna López Casarín.

Como parte de las medidas cautelares, la autoridad electoral ordenó retirar la propaganda identificada en 17 ubicaciones: 16 en Álvaro Obregón y una en Miguel Hidalgo; además, aprobó una tutela preventiva para que se retire cualquier otro anuncio con características similares, aunque no forme parte de los puntos inicialmente identificados.

Tras la determinación, la diputada local del PAN, Liz Salgado, reconoció la actuación de la autoridad electoral y señaló que los informes de gobierno deben servir para rendir cuentas sobre las actividades y resultados de las administraciones, no para promover la imagen personal de sus titulares.

“Un informe de gobierno es para rendir cuentas, no para promover la imagen personal de quien gobierna”, expresó.

La legisladora consideró que la tutela preventiva es relevante porque permite ordenar el retiro de otros anuncios con características similares a los denunciados, mientras se desarrolla el procedimiento.