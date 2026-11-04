IECM defiende permanencia de institutos electorales locales

Patricia Avendaño Durán, consejera presidenta del IECM





La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño defendió la permanencia de los organismos electorales locales y el fortalecimiento de su autonomía, al considerar que sus atribuciones son necesarias para garantizar los derechos político-electorales y responder a las condiciones particulares de cada entidad federativa.

Fue durante su participación en el diplomado Derecho Electoral y Derechos Humanos 2026, realizado en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde señaló que aunque la reforma electoral de 2014 estableció un sistema nacional para homologar procedimientos y distribuir responsabilidades entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales, las diferencias territoriales y sociales requieren capacidades institucionales propias.

En el módulo 5, denominado Autoridades electorales y organización de las elecciones, Avendaño Durán explicó que el IECM surgió de las exigencias democráticas de la ciudadanía capitalina para elegir a sus autoridades.

Recordó que el organismo comenzó funciones el 15 de enero de 1999, como parte de la transformación política que amplió los derechos de quienes habitan la Ciudad de México.

La funcionaria señaló que la estandarización de los procedimientos electorales representa desafíos para las instituciones locales, debido a que cada entidad tiene características y necesidades específicas que requieren atención oportuna.

También destacó que el funcionamiento de los organismos electorales depende del trabajo de sus equipos operativos y no únicamente de quienes ocupan los cargos directivos.

“La fortaleza de una institución no recae nunca en las personas que la dirigen, recae en el personal operativo. La fortaleza del INE, la fortaleza de los tribunales, la fortaleza de los institutos electorales no está y no recae únicamente en quiénes las dirigen, sino en su personal operativo, que hacen las funciones sustantivas”, expresó.

IECM organizará la elección de 286 cargos en 2027

Al explicar la estructura del instituto capitalino, detalló que su Consejo General está integrado por siete personas consejeras electorales y que cuenta con 33 direcciones distritales, encargadas de desarrollar las principales actividades operativas en territorio.

Estas áreas intervienen en la organización de los procesos electorales y los ejercicios de participación ciudadana, además de realizar tareas de educación cívica. Avendaño Durán consideró que su conocimiento de las condiciones territoriales es fundamental para cumplir las responsabilidades del organismo.

Las funciones sustantivas del IECM mencionadas fueron el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, la organización de elecciones, la promoción de la educación cívica y la construcción de ciudadanía, así como la garantía de los derechos político-electorales.

En materia de participación ciudadana, señaló que el instituto también tiene a su cargo mecanismos como las consultas de presupuesto participativo y la integración de las comisiones de participación comunitaria, cuya operación debe tomar en cuenta las características de cada territorio.

Respecto al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, informó que se elegirán 286 cargos públicos: 66 diputaciones, de las cuales 33 serán de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y una corresponderá a la diputación migrante; además de las 16 alcaldías y 204 concejalías.

Explicó que la organización de los comicios contempla actividades de preparación previas a la jornada electoral, mientras que los cómputos, la entrega de resultados y las declaratorias de validez corresponden a las etapas posteriores.

Los retos para las autoridades electorales que explicó fueron el incremento de la participación de las juventudes, el avance hacia una paridad sustantiva y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

También planteó la necesidad de fortalecer la inclusión de los grupos de atención prioritaria y evaluar los resultados de las acciones afirmativas para mejorar su representación en los espacios de decisión pública.

Finalmente, llamó a reforzar las capacidades institucionales, utilizar responsablemente la inteligencia artificial y combatir la desinformación, al señalar que la atención oportuna a la ciudadanía y el cumplimiento de las responsabilidades de los organismos electorales son factores para preservar la confianza pública.