Día de Muertos reúne a más de 82 mil personas en Atizapán de Zaragoza

Día de Muertos en Atizapán de Zaragoza

Más de 82 mil habitantes participaron en las actividades organizadas por el Gobierno de Atizapán de Zaragoza para conmemorar el Día de Muertos, una celebración que reunió a familias en panteones, calles y espacios públicos para recordar a sus seres queridos y mantener vivas las tradiciones mexicanas.

Durante estas jornadas, los panteones municipales recibieron a 62 mil 143 personas que acudieron a visitar las tumbas de familiares y amigos. Entre flores de cempasúchil, veladoras y ofrendas, los visitantes compartieron momentos de recuerdo y convivencia en una de las fechas más representativas de la cultura mexicana.

Visitas a los panteones

Los cementerios del municipio fueron algunos de los principales puntos de reunión durante las celebraciones. Miles de personas acudieron para arreglar las tumbas de sus seres queridos, colocar flores y encender veladoras como parte de las costumbres que acompañan esta fecha.

La asistencia también convirtió estos espacios en lugares de encuentro para distintas generaciones, donde las familias mantienen las prácticas con las que recuerdan a quienes ya fallecieron.

Callejoneada llena de tradición

Las actividades continuaron la noche del sábado con la tradicional Callejoneada, organizada por la Dirección de Juventud, encabezada por Brenda Martínez Bautista. Alrededor de 600 personas participaron en el recorrido por las calles del municipio, acompañadas de música y expresiones del folclor mexicano.

La actividad permitió que los asistentes disfrutaran de una celebración al aire libre, en la que las tradiciones y la convivencia fueron parte del recorrido.

Casa del Terror reúne a 20 mil visitantes

Otra de las atracciones fue la Casa del Terror, instalada en la Estación Central de Bomberos, que recibió a cerca de 20 mil niñas, niños, jóvenes y adultos.

Los visitantes recorrieron escenarios temáticos con personajes caracterizados y maquillaje especial, en una experiencia que combinó suspenso y entretenimiento. Para su realización participó personal municipal, encargado de preparar los espacios y dar vida a los distintos escenarios.

Tradiciones para todas las generaciones

Con la participación de más de 82 mil personas, las actividades de Día de Muertos ofrecieron alternativas para que habitantes de distintas edades se sumaran a la celebración, desde las visitas familiares a los panteones hasta los recorridos y espacios recreativos.

El Gobierno de Atizapán señaló que estas iniciativas forman parte de las acciones para preservar y difundir el patrimonio cultural, además de acercar las tradiciones mexicanas a niñas, niños y jóvenes para que continúen transmitiéndose entre generaciones.