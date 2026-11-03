¿Vives en Iztapalapa e Iztacalco? Colonias que tendrán poca agua por siete días

Colonias que tendrán poca agua por siete días. SEGIAGUA informó que la sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco provocará una disminución en la presión del agua potable del 3 al 10 de noviembre en dos colonias de la Ciudad de México.

Los habitantes de algunas zonas de Iztapalapa e Iztacalco enfrentarán una disminución en la presión del suministro de agua potable durante siete días, debido a trabajos de sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México.

A través de un comunicado publicado este martes 3 de noviembre de 2026, la dependencia capitalina detalló que las labores comenzaron a las 11:00 horas y se extenderán hasta el próximo martes 10 de noviembre.

La intervención afectará principalmente a dos colonias del oriente de la capital, donde los vecinos podrían experimentar una reducción en la cantidad de agua que llega a sus viviendas.

SEGIAGUA señaló que el servicio se restablecerá una vez concluidos los trabajos y puso a disposición de la ciudadanía la Línea H2O para solicitar pipas de agua en caso de ser necesario.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @IztacalcoAl e @Alc_Iztapalapa: 👷‍♀️ El equipo técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco. 🛠️ Se prevé una baja presión en el suministro de agua potable en las colonias: 📍 Agrícola Oriental de Iztacalco. 📍 Dr. Alfonso Ortiz Tirado en Iztapalapa. 🧰 El servicio será restablecido el 10 de noviembre a las 18:00 horas al finalizar las labores correspondientes. 💧En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426. 📲 Canal de WhatsApp https://t.co/SOxkFNAjkX 📲 https://t.co/IPaJqXNMoS 📲 https://t.co/w9lA2EbIam 🔎 Consulta el chat Mixtli: 56 2071 1692 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 3, 2026

¿Qué colonias de Iztapalapa e Iztacalco tendrán poca agua?

De acuerdo con el aviso oficial de SEGIAGUA, la sustitución del equipo de bombeo del pozo San Lorenzo Tezonco provocará baja presión en el suministro de agua potable en dos colonias de la Ciudad de México.

Las zonas afectadas son:

Alcaldía Iztacalco

Agrícola Oriental.

Alcaldía Iztapalapa

Dr. Alfonso Ortiz Tirado.

La dependencia explicó que los trabajos forman parte de una intervención técnica en la infraestructura hidráulica que abastece a estas zonas.

Es importante señalar que el comunicado advierte sobre una disminución en la presión del agua, por lo que no necesariamente se trata de una suspensión total del servicio en todos los domicilios.

Sin embargo, la reducción podría afectar las actividades cotidianas de los habitantes, especialmente en viviendas donde el suministro depende de la presión de la red para llenar tinacos o cisternas.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y utilizar responsablemente el agua almacenada durante el periodo de mantenimiento.

¿Cuándo regresará el agua a Iztapalapa e Iztacalco?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que los trabajos de sustitución del equipo de bombeo comenzaron este martes 3 de noviembre a las 11:00 horas.

De acuerdo con el calendario establecido, las labores tendrán una duración aproximada de siete días y concluirán el martes 10 de noviembre.

Las fechas y horarios anunciados son los siguientes:

Inicio de los trabajos: martes 3 de noviembre de 2026.

martes 3 de noviembre de 2026. Hora de inicio: 11:00 horas.

11:00 horas. Duración estimada: siete días.

siete días. Fecha de restablecimiento: martes 10 de noviembre de 2026.

martes 10 de noviembre de 2026. Hora prevista de restablecimiento: 18:00 horas.

18:00 horas. Infraestructura intervenida: pozo San Lorenzo Tezonco.

SEGIAGUA precisó que el suministro será restablecido a las 18:00 horas del 10 de noviembre, una vez finalizadas las labores correspondientes.