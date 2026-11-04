Metro CDMX: ¿Qué estaciones de la Línea B no tienen servicio tras incendio en Oceanía este 4 de noviembre?

Línea B del STC Metro Un incendio provocado por personas en situación de calle afectó varias estaciones. (X: @MetroCDMX)

La Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presenta fallas en la mañana de este miércoles 4 de noviembre. Varias estaciones permanecen cerradas.

¿Qué pasó con Línea B del Metro y qué estaciones están cerradas?

El servicio del STC Metro se ve afectado por una incendio que se presentó a la altura de la estación Oceanía. La causa del fuego parece haber sido una fogata que comenzaron personas en situación de calle cerca de las vías, lo cual resultó en un fallo del cableado eléctrico.

Mientras que no se anunciaron alteraciones en el servicio de la Línea 5, la cual también pasa por la estación Oceanía, la Línea B se ve afectada de manera considerable. No hay trenes desde Deportivo Oceanía hasta Ciudad Azteca. El servicio continúa en ambas direcciones de Buenavista a Oceanía.

Para aquellos que viajen entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón de la Línea B, se está ofreciendo servicio de RTP gratuito. El STC Metro no ha anunciado una alternativa para usuarios que viajen desde Ciudad Azteca o los puntos de abordaje restantes, lo cual significa que las siguientes estaciones se encuentran sin servicio:

Nezahualcóyotl

Impulsora

Río de los Remedios

Múzquiz

Ecatepec

Olímpica

Plaza Aragón

Ciudad Azteca

El personal continúa trabajando para reestablecer el servicio. Usuarios pueden mantenerse informados a través de las redes sociales del STC Metro.