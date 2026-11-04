Marcha del Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX: ¿A que hora iniciará y qué calles estarán afectadas este 4 de noviembre?

Protesta de Trabajadores del Metro en Revolución El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo se manifestará este miércoles 4 de octubre en la Línea 2 del Metro CDMX.

Este miércoles 4 de noviembre se prevén complicaciones en las inmediaciones de la estación Revolución de la Línea 2 del Metro debido a la concentración de integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC), quienes anunciaron previamente su protesta mediante anuncios distribuidos en las estaciones de este transporte a inicios de la semana.

Autoridades no descartan la afectación de vialidades durante el desarrollo de las actividades del Sindicato de Trabajadores del STC, por lo que se recomienda a la población capitalina anticipar sus trayectos y mantenerse al tanto de las actualizaciones por medio de los canales oficiales.

Protesta del Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX en Revolución: ¿a qué hora será y qué calles afectará?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la concentración se llevará a cabo este miércoles 4 de noviembre a las 15:00 horas, con el objetivo de exigir un alto al “hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales” de los empleados y empleadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La movilización se realizará en la estación Revolución de la Línea 2, ubicada en la Avenida México Tenochtitlán y Buenavista de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

A pesar de que los avisos distribuidos en las estaciones del metro anunciaron únicamente una conferencia de prensa para dar a conocer la problemática que atraviesa este transporte usado por miles de personas en la capital y Estado de México, las autoridades no descartan que puedan existir afectaciones en las vialidades que rodean la estación.

En tal escenario, las principales calles y zonas aledañas afectadas podrían ser las siguientes:

Avenida Puente de Alvarado.

Avenida Insurgentes Centro.

Plaza de la República.

Calle Antonio Caso y Rosales.

Eje 1 Poniente.

En caso de que los y las manifestantes decidan trasladarse hacia el Centro Histórico, las afectaciones podrían expandirse hasta Avenida Hidalgo o Paseo de la Reforma.

¿Por qué protesta el Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX?

Las protestas de trabajadores y trabajadoras del Sindicato Mexicano del STC Metro en la Ciudad de México responden a diversas demandas laborales y sociales, tales como:

Cese al hostigamiento: denuncian el presunto acoso laboral, represión, discriminación y condiciones de inequidad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

denuncian el presunto acoso laboral, represión, discriminación y condiciones de inequidad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Condiciones de trabajo y mantenimiento: a su vez, integrantes de la protesta reclaman falta de herramientas, refacciones, ropa de trabajo y un mantenimiento adecuado a las instalaciones fijas y a los trenes.

La concentración prevé la asistencia aproximada de 80 personas y aunque no han anunciado la posibilidad de trasladarse en las inmediaciones de la estación Revolución, las autoridades no descartan afectaciones en las calles aledañas.