Marcha del Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX: ¿A que hora iniciará y qué calles estarán afectadas este 4 de noviembre?

Este miércoles 4 de noviembre se prevén complicaciones en las inmediaciones de la estación Revolución de la Línea 2 del Metro debido a la concentración de integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC), quienes anunciaron previamente su protesta mediante anuncios distribuidos en las estaciones de este transporte a inicios de la semana.
Autoridades no descartan la afectación de vialidades durante el desarrollo de las actividades del Sindicato de Trabajadores del STC, por lo que se recomienda a la población capitalina anticipar sus trayectos y mantenerse al tanto de las actualizaciones por medio de los canales oficiales.
Protesta del Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX en Revolución: ¿a qué hora será y qué calles afectará?
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la concentración se llevará a cabo este miércoles 4 de noviembre a las 15:00 horas, con el objetivo de exigir un alto al “hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales” de los empleados y empleadas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
La movilización se realizará en la estación Revolución de la Línea 2, ubicada en la Avenida México Tenochtitlán y Buenavista de la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.
A pesar de que los avisos distribuidos en las estaciones del metro anunciaron únicamente una conferencia de prensa para dar a conocer la problemática que atraviesa este transporte usado por miles de personas en la capital y Estado de México, las autoridades no descartan que puedan existir afectaciones en las vialidades que rodean la estación.
En tal escenario, las principales calles y zonas aledañas afectadas podrían ser las siguientes:
- Avenida Puente de Alvarado.
- Avenida Insurgentes Centro.
- Plaza de la República.
- Calle Antonio Caso y Rosales.
- Eje 1 Poniente.
En caso de que los y las manifestantes decidan trasladarse hacia el Centro Histórico, las afectaciones podrían expandirse hasta Avenida Hidalgo o Paseo de la Reforma.
¿Por qué protesta el Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX?
Las protestas de trabajadores y trabajadoras del Sindicato Mexicano del STC Metro en la Ciudad de México responden a diversas demandas laborales y sociales, tales como:
- Cese al hostigamiento: denuncian el presunto acoso laboral, represión, discriminación y condiciones de inequidad dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
- Condiciones de trabajo y mantenimiento: a su vez, integrantes de la protesta reclaman falta de herramientas, refacciones, ropa de trabajo y un mantenimiento adecuado a las instalaciones fijas y a los trenes.
La concentración prevé la asistencia aproximada de 80 personas y aunque no han anunciado la posibilidad de trasladarse en las inmediaciones de la estación Revolución, las autoridades no descartan afectaciones en las calles aledañas.