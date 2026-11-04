Ley de Rentas CDMX: ¿Qué propone la nueva legislación y cuándo podría aprobarse?

Ley de Rentas Justas CDMX La iniciativa impulsada por Clara Brugada busca frenar la gentrificación (cuartoscuro)

La nueva Ley de Rentas Justas para la Ciudad de México está próxima a ser votada en el Congreso. Conoce todos lo puntos clave que esta iniciativa de la jefa de gobierno Clara Brugada propone.

¿De qué trata nueva ley de vivienda en CDMX?

La Ley de Arrendamiento Inquilinario y Rentas Justas, Razonables y Asequibles es una nueva iniciativa que propone la jefa de gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada. Su objetivo es garantizar el derecho a la vivienda digna y detener el proceso de gentrificación para los millones de capitalinos que rentan.

A grandes rasgos, propone los siguientes puntos:

El aumento anual de la renta no podrá superar la inflación del año anterior.

Establece contratos de mínimo un año, los cuales quedarán registrados.

Elimina cobros de intermediación y deja una sóla garantía.

Garantiza que no haya discriminación hacia niñas, niños o animales de compañía.

Crea una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias para asesorar, conciliar y mediar entre las partes.

El día de ayer la jefa de gobierno Clara Brugada llamó a los partidos de oposición a no difundir opiniones basadas en la desinformación. “Lo que no puede pasar es que digan mentiras, que digan temas que no vienen en estas iniciativas propuestas por nosotros y que inventen”.

El PAN y Movimiento Ciudadano en el Congreso capitalino advirtieron que no respaldarán la ley. Entre sus argumentos señalan que debe construirse más vivienda y que la iniciativa, como se plantea actualmente, la ley limitaría las opciones existentes.

Del 6 al 20 de noviembre se llevará a cabo un Parlamento Abierto con la ciudadanía para ver si la ley pasa a ser votada en el Congreso a finales de mes.

¿Cuáles son los puntos clave de nueva ley de rentas en CDMX?

Registro de contratos

Los arrendadores deberán registrar contratos de arrendamiento. Este proceso se realizará a través de una plataforma digital que manejara la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Para completar el trámite, necesitarás de los siguientes documentos:

Ubicación del inmueble.

Monto de la renta.

Depósito.

Garantías.

Plazo del contrato

Habrá multas para los que no registren contratos en un plazo de 30 días. Los inquilinos podrán realizar el trámite por su cuenta y consultar que el contrato haya quedado registrado.

Incrementos en base a la inflación

La nueva ley ratifica que la renta no podrá superar la inflación del año anterior. Aunque esto ya se encontraba establecido en el Código Civil, la nueva ley vincula el precio al inmueble y no solamente al contrato. Así, los arrendadores no podrán incrementar el precio del inmueble cuando cambie el inquilino.

La cantidad de la inflación estará determinada por los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se contemplan multas de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA), alrededor de 46 mil 924 pesos, a quienes superen los topes.

Brugada y el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, hacen énfasis en que esto no representa una congelación en los precios de renta o establece tarifas determinadas.

No a las garantías acumuladas

Se prohibirá solicitar más de una garantía a los arrendatarios. Esto significa que el arrendador sólo podrá pedir depósito, fiador, obligado solidario o poliza jurídica, pero no más de uno de estos requisitos a la vez.

Creación de órganos para la protección del inquilino

La ley contempla la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, cuyo objetivo será ofrecer asesoría, mediación y patrocinio jurídico gratuito tanto a inquilinos como propietarios. El objetivo es resolver conflictos antes de que lleguen a la vía jurídica.

También se creará un gabinete coordinado por la Secretaría de Gobierno para eliminar la violencia en el proceso de desalojo y asegurar que este se lleve a cabo de manera humanitaria.

Nuevas viviendas y renovación de predios

Se planea la construcción de 80 mil viviendas nuevas y 120 mil trabajos de remodelación y ampliación de viviendas existentes. Este proceso se llevaría a cabo de la mano del sector privado y se contempla en el Plan de Desarrollo con miras a completarse en 2030.