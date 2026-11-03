Verificación vehicular Edomex y CDMX: ¿Qué autos deben verificar en noviembre? (Crisanta Espinosa Aguilar)

En esta recta final del año, aún quedan pendientes las verificaciones de dos engomados en Ciudad de México y el Estado de México; esto tiene como objetivo, evaluar y controlar las emisiones contaminantes de los vehículos.

Si un auto no pasa la pasa la verificación, el centro entregará un constancia o reporte de las fallas detectadas; asimismo, tendrá un segundo intento gratuito del trámite en un plazo establecido, para arreglar los problemas del vehículo.

¿Qué autos deben verificar en noviembre?

En noviembre, se deberá realizar la verificación vehicular de dos engomados: verde y azul.

El engomado verde, con terminación de placas 1 y 2, se encuentra en su último mes para verificar. La fecha límite es el lunes 30 de noviembre.

Asimismo, inicia el periodo de verificación del engomado azul, con terminación 9 o 0 en placas, hasta el viernes 31 de diciembre.

¿Cómo puedo sacar cita para verificar mi automóvil en Edomex y CDMX?

Para tramitar una cita de verificación vehicular, necesitas revisar que el vehículo no cuente con multas de tránsito, tenencia o refrendos. Puedes consultar el estatus en el portal de Finanzas CDMX y en la Secretaría de Seguridad del Edomex.

Posteriormente, deberás agendar una cita en línea para verificación vehicular en el fecha, horario y verificentro de tu preferencia; en la plataforma de Llave CDMX y en la página del Gobierno del Estado de México.

Recuerda presentarte 15 minutos antes de tu cita con el original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial.

Tarjeta de circulación.

Comprobante de última verificación o certificado provisional.

En caso de que el vehículo sea nuevo, necesitarás una copia de la factura.

¿Qué pasa si no verifico mi vehículo?

El no verificar un vehículo tiene como consecuencias multas económicas, legales y de circulación; tanto en Ciudad de México, como en el Estado de México.

En CDMX, la multa es de 20 Unidad de Medida y Actualización (UMA); en Edomex, la multa es de 30 UMA. Su valor actual es de $117. 31.

Después de pagar la multa, tendrás un plazo de regularización de 30 días naturales para acudir al verificentro y aprobar la revisión de emisiones de gases tóxicos.

Tampoco podrás circular libremente, elementos de tránsito o patrullas ambientales pueden mandar al corralón el vehículo si este cuenta con multas acumuladas o periodos sin verificar.